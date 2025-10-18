В Сицилия се проведе ежегодният фестивал на занаятчийския сладолед. Тази година беше 17-то издание, а участниците бяха от цял свят.

Фестивалът е едно от най-важните събития в сицилианската гастрономия, защото разказва за изкуството и традицията на занаятчийското джелато.

Оскарите на сладоледа – така майсторите сладкари наричат фестивала Шербет.

Всяка година през ноември за няколко дни прекрасният Палермо се превръща в открита лаборатория – с възможност за гледане на живо процеса на производство на сладолед.

По улиците на града са обособени зони за конференции и готварски шоута с участието на международно известни готвачи. В специално изграденото сладоледено селище на стотици щандове всеки може да се потопи в света на занаятчийското джелато.

Организаторите споделят, че това е уникална възможност за майсторите сладкари от цял свят да споделят своята креативност и опит в производството на сладолед и да бъдат признати и наградени за своите изключителни творения.

Миналата година победител стана майсторът на сладолед от Китай Bang Gai със своето лимоново дърво, а сега се очаква решението на международното жури.

