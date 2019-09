Двама от триото Men in the kitchen – Даниел Радойков и Кольо Минчев, демонстрираха пред пловдивчани и гостите на града своите умения в рамките на кулинарния уличен фестивал Mood for Food.

На специална сцена двамата емблематични герои от MasterChef 4 показаха как се приготвят традиционни български ястия в леко нетрадиционен гурме вариант.

Снимка: btvnovinite.bg

Едно от ястията, което те демонстрираха, се състоеше от два вида свинско месо.

"Някои от месата, особено коремчето, е готвено 12 часа, така че да се получи крехко. Имаме много интересен продукт, който сме добавили към нашето ястие – това са праскови", разказа Даниел Радойков.

Снимка: btvnovinite.bg

Кольо и Даниел споделиха как се готви гурме – да се запази месото крехко и ароматно. Даниел завърши изисканото ястие с украса от ядливи цветя.

"Аз подготвям моя любим щрих винаги накрая – винаги обичам да слагам ядливи цветя, за да може ястието да бъде красиво, да бъде цветно", каза Кальо Минчев.

Снимка: btvnovinite.bg

"Не бих казал, че е трудно да се готви гурме, тъй като "гурме" означава "качествена храна". Всеки може да готви качествена храна”, допълни той.

Men in the kitchen са убедени, че може да се готви вкусно и изискано с прости и качествени български продукти.