Все повече българи избират да се забавляват и да вдигат адреналина си сред природата като се включват в състезания по Еърсофт.

Симулативната игра, която пресъздава с голям реализъм военни действия, набира стотица почитатели у нас, а клубове вече има в почти всички големи български градове.

Повече от 60 почитатели на военносимулативната игра Еърсофт от цяла България се събраха преди дни на терените на бившето военно поделение край горнооряховското с. Правда, за да премерят сили в симулации на стрелби, военни и тактически мисии.

В играта взеха участие състезатели от клубове от цяла България във военни униформи и въоръжение – реплики на автомати, картечни пистолети и гранати.

Еърсофтът възниква в Япония през 70-те години, а десет години по-късно се разпространява във Великобритания, след което и по целия свят. Игрите симулират реални бойни действия, но са безопасни и се превръщат в истинско приключение за участниците в тях.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK