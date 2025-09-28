Във Велико Търново тече подготовка за монтиране на огромна видеостена в парк "Марно Поле" в центъра на града. На нея ще се излъчва финалът на Световното по волейбол. Поради фестивали и други събития градът е пълен с хора и се очаква хиляди да наблюдават мача на живо.

Емоцията във Велико Търново не е по-малко от тази в Малила. Вече тече трескава подготовка. Шест-метрова ще е видео стената. Ще бъде монтирана в парк "Марно поле" по идея на общината. Всички, които дойдат в парка, ще могат да съпреживеят тази невероятна емоция, която ще ни донесат нашите момчета от националния отбор по волейбол.

Първите и най-нетърпеливи за мача са децата от ВК "Вел Волей" заедно с треньорката си Велина Кансъзова - "Това, че България е на финал, ни кара да се чувстваме горди с нашите момчета, горди, че сме българи и със сигурност ги подкрепяме по абсолютно всякакъв начин".

"Със сигурност мачът ще бъде тежък и труден срещу Италия", смята треньорката.

