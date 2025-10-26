В Гърция инфлуенсърството вече не е просто лайфстайл, а е цяла индустрия. Според данните за 2024 г. гръцките инфлуенсъри генерират над 90 милиона евро.

Годишният оборот включва както приходи от рекламни договори, спонсорства, посланически сделки, така и приходи от лични електронни магазини, семинари, гостувания и дори инструменти за личен брандинг.

Местната Кардашиян се казва Йоана Туни – нейната компания е направила над 2 милиона евро оборот за 2024 г., а печалбата ѝ надхвърля 1,5 милиона. Тя има над 1,2 милиона последователи само в Инстаграм.

Успешни инфлуенсъри са и много от телевизионните водещи, както обичани лица от шоубизнеса.

Инфлуенсърите в Гърция са разделени на три категории:

Микроинфлуенсъри с до 50 000 последователи, които печелят между 100 и 800 евро на пост

Макроинфлуенсъри, които вече играят на голямо ниво с тарифи до 3500 евро за кампания

Мегазвездите с над половин милион последователи и хонорари до 5000 евро на пост

Инфлуенсъри в последно време стават и домашни любимци. Например котката Сиба има дори собствен мениджър, който се грижи за платформите ѝ и за договорите с рекламодатели.

