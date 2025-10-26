Как двама българи от Шабла покориха света на турските сериали? (ВИДЕО)

Александър и Гергана вече станаха звезди сред феновете на драмата "Далечен град", която е хит на четири континента, а у нас се излъчва по btv Story.

Александър и Гергана живеят в Шабла, имат син и дъщеря, но сутринта на 16 октомври ги изпраща на най-далечното им пътуване досега. Мястото е на 2019 км. от дома, древният град Мардин, а причината - награда от фейсбук играта на btv Story и, която сбъдва тяхна мечта.

Снимка: bTV

"Не ми се вярваше...такава голяма награда", споделя пред bTV Гергана Николова.

На километри от митичния Мардин се намира снимачната площадка на поредния епизод от втория сезон на хитовия на четири континента сериал - "Далечен град".

"Далечен град" е семейна сага, в която Алия - в ролята Синем Юнсал - губи съпруга си и заживява с неговия брат Джихан Албора, изигран от Озан Акбаба. Мястото на действието е именно далечният град Мардин.

Докато нашият екип снима подготовката на сцените, Гергана и Александър все още чакат заветната среща.

Снимка: bTV

"Откакто започнах да гледам сериала просто се влюбих в самите актьори и нямах търпение - като разбрах, че съм спечелила - да дойда и да се запозная с тях", разказва Гергана Николова.

След часовете очакване, Гергана и Александър успяха да се срещнат с любимите си звезди Синем и Озан.

"За мене беше много вълнуващо, аз се притеснявах доста", споделя Гергана.

След срещата, Гергана и Александър получиха достъп и до най-желаната от тях снимачна локация - имението, което в сериала принадлежи на фамилия Албора.

Ако и вие искате да стигнете до "Далечен град", може да го направите всяка делнична вечер от 21:30 ч. по bTV Story. А нашите герои от Шабла, след като обиколиха декорите, като част от наградата, получиха още един ден, в който да разгледат всички места от региона на Мардин.

