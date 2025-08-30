140 колоездачи от 5 държави тръгват по най-дългия туристически маршрут в България – от Видин до Черно море – „Дунав ултра“.

Тази година инициативата протича под надслов „Потокът на времето“.

Провежда се за 12-и път и няма състезателен характер. Основната ѝ цел е да популяризира Дунавския регион като привлекателна дестинация за велотуризъм.

Ентусиастите ще изминат около 740 километра, като преминават през осем области и 32 общини.

По време на прехода участниците ще бъдат приветствани от екипи на партньорските общини.

За да бъде признато преминаването, всеки участник трябва да направи селфи на всяка от тези точки.

След успешно завършване на маршрута участниците ще получат официален сертификат за преминаване чрез мобилното приложение Dunav Ultra App, чрез който се популяризират маршрутът и регионът.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK