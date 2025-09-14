Този уикенд на Vidas Art Arena в Борисовата градина в София се провежда петото издание на фестивала Rebel Rebel. Снощи на сцената излезе рап-метъл кросоувър бандата Clawfinger, а тази вечер хедлайнери са The Sisters of Mercy.

„Clawfinger направиха страхотен концерт. Шведите си тръгнаха за пореден път очаровани от нас и обещаха да се върнат“, каза организаторът на фестивала Деница Славова.

Деница Славова: Clawfinger си тръгнаха очаровани от нас и обещаха да се върнат Тази вечер хедлайнери на фестивала Rebel Rebel в Борисовата градина са The Sisters of Mercy

18 снимки

Освен тях на сцената се качиха и бандите Hellion Stone, No More Many More и „Цар Плъх“. Тази вечер пък ще видим Lek City Case, Ali и Me And My Devil.

„Отваряме врати в 17 ч. Все още има билети, те ще се продават и на входа. Очакваме The Sisters of Mercy да дойдат и да ни завладеят с тяхната меланхолия. Легендарна банда с култов вокалист, чийто тембър е символ на свободата, на бунта срещу клишетата. С голямо нетърпение ги очакваме“, каза Деница Славова.

Снимка: БГНЕС

„Rebel Rebel е визитната картичка на артистите от независимото обединение за български артисти Projector Plus. То започна преди пет години като начин да направим така, че публиката да се срещне с артистите. Моята лична мисия е да покажа, че родните банди имат глобална енергия и те заслужават да бъдат видени от много повече хора“, каза още Деница Славова.

