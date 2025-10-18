Да усещаш топлината на човешка ръка, след като си загубил своята — звучи като чудо, но е вече реалност. Учени разработиха бионична ръка, която може да възстанови усещанията на пациенти с ампутирани крайници.

Зад проекта стои д-р Солайман Шокур от Швейцарския федерален технологичен институт.

Инженер по образование, работил десетилетия в областта на роботиката. Днес д-р Солайман Шокур изследва как науката може да върне не просто движението, а и усещането за допир, топлина и принадлежност.

„Още от самото начало интересът ми беше да намирам радикално нови решения за възстановяване на двигателните и сетивните функции. Нещо, което излиза извън рамките на класическите протези, които се предлагат днес“, каза д-р Солайман Шокур.

Снимка: bTV

Зад високотехнологичния проект стои не просто желание за нови открития, а и нещо лично. Д-р Шокур е роден в Афганистан - страна, която е на челните места в света в тъжната статистика на хора с ампутирани крайници.

„Може би причината това да ме докосва толкова лично е, че съм роден в Афганистан. Живях там до 12-годишна възраст. Може би първият ми досег с невронауката беше, когато виждах хора с ампутации и си мислех, че може би може да се направи нещо по-добро от решенията, които им дават сега. Така че това е смесица от научно любопитство и по-дълбока, лична връзка с конкретния проблем“, казва лекарят.

Така се ражда идеята за ръка, която не просто се движи, а чувства. Бионичните протези на пазара в момента предават чувство за допир, но не и за топлина.

„Представете си ампутираната ръка — нервите, които някога са отивали до дланта, остават. След ампутацията хирургът трябва да ги постави някъде под кожата, но те все още са там. Те достигат до кожата и се свързват с нея. Открихме, че ако докоснем определени точки върху този остатък от ръката, мозъкът възприема това като усещане, идващо от липсващата ръка. Тоест, това е фантомен допир. Оказва се, че това работи не само за допир, но и за температура“, обясни д-р Шокур.

Технологията за топлинна обратна връзка вече е тествана при повече от 30 души. В лабораторията е имало и неочаквани, емоционални моменти.

Снимка: bTV

„Спомням си един случай, в който студент докосна сензора с неговата ръка. И пациентът каза: „Ооо, мога да усетя ръката ти в липсващата ми ръка - усещам твоето докосване“. И това беше повече като искрена реакция и пациентът допълни: „Бих искал да докосна ръката на сина си, ръката на съпругата си. Усещането е както преди ампутацията — мисля, че така най-добре може да се опише.“ Един от пациентите каза, че за първи път от 10 години усеща това отново. Отвъд демонстрацията има нещо много по-емоционално, което се случва и то е много по-силно“, заяви лекарят.

Изследването установява и нещо друго. Термалната обратна връзка намалява усещането за болка.

„Виждат, че в някои случаи това намалява болката, свързана с ампутацията. От 70 до 80% от ампутираните страдат от тежки фантомни болки, а това може да им помогне“, обясни д-р Шокур.

Днес устройството все още е в лабораторията, но вече има компания, която работи да го пусне на пазара.

„Ако всичко върви по план, след две до три години ще бъде търговски достъпно“, заяви още специалистът.

Понякога най-големият напредък на науката не е в това да създаде нещо ново, а да върне нещо изгубено - човешкото усещане да бъдеш цял.

