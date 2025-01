Радиото на Прехода включва големи хитове и интересни истории от последните 30 години.

Как между балкански ритми и хип-хоп се раждат първите радиа за класика и джаз у нас и какъв отпечатък оставя bTV?

Докато по света пеят Without you на Марая Кери и Here comes hotstepper, у нас се ширят балкански ритми.

На този фон на честотите на радио „Свободна Европа“ през 1994 г. се появява една медия, която залага на други изпълнения.

Георги Митов - Геми е един от най-разпознаваемите гласове на радио ClassicFM. Той постъпва в екипа години след началото.

За своите повече от 30 години в ефира ClassicFM доказва, че класиката може да бъде модерна. От две години насам, радиото е изцяло онлайн и не спира да разширява аудиторията си.

Само няколко години по-късно световните хитове, които звучат у нас са вече различни.

И както 4 от 5 коли на светофара са слушали „Чекай малко“ на „Ъпсурт“, през 2001 г. с изпълнение на Джордж Бенсън изгрява нов герой в радиоефира – JazzFM.

Светослав Николов е програмен директор на JazzFM радио. Заедно с екипа на радиото не спират да търсят нови предизвикателства за Jazz, Soul и RnB музиката в ефира.

За своите 24 години в ефира JazzFM се превръща в посланик на добрия вкус със своите турнета „Джаз в цялата страна“, както и с редица фестивали и събития под техен патронаж.

2006 г. е годината на Шакира, на свежите ритми и не на последно място на радио N-JOY.

Вензи, както е известен за публиката у нас, е най-новото попълнение сред водещите на най-слушаното радио от семейството на bTV. Той черпи опит от утвърдените си колеги като Инспектор N-JOY и Нейа.

Само няколко месеца след радио N-JOY, в родния ефир се появява и зона, запазена за здрав звук и шумни концерти – радио ZRock. В студиото им ни посрещна Sweet child o Mine на Гънс.

Цвети Симеонова с ефирен псевдоним Stormy става част от ZRock през 2008 г., само две години след създаването. През годините има различни роли в радиото, а от скоро е и водещ.

Освен с хубава музика, семейството на радиата на bTV има своята територия за качествена публицистика - bTV Radio.

Лили Ангелова е един от най-разпознаваемите гласове на bTV Radio. Става част от екипа през 2018 г., води предаванията „За града“ и „Важното, казано на глас“.

Въпреки че историята и съдържанието им са различни, радиата на bTV достойно отстояват вкус на фона на всички радиа от времето на Прехода.

