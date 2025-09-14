Силен сезон отчитат къмпингите по Южното Черноморие. Това лято се наблюдава интересна тенденция – намаляват желаещите да пробват този начин на почивка под открито небе за сметка на "запалените къмпингари", които обаче летуват по-дълго.

Докога ще останат отворени базите по морето?

Най-южните къмпинги, които отвориха първи през лятото, ще затворят последни. В Китен все още има почиващи, които ще се възползват и от следващия празничен уикенд.

За тях цените ще са с 50 % по-ниски.

Какво привлича къмпингуващите през септември?

„Опитваме се да караме всичко, което може в морето, поработваме по малко, но без това лято тук не знам как щях да издържа зимата. До последно удължаваме. Всъщност не е до съвсем последния момент, защото сме си тръгвали в деня преди училище. Тази година сме по-разумни и си тръгваме два дни преди това", коментира Надежда Дошева.

Не бърза да си тръгва от морето и Полина Иванова, която е студентка по ветеринарна медицина.

„След тежките изпити, които имам - тук е релакс, много ми харесва. Обичам много да плувам в морето и на разходка по скалите, реката... Свободно е, не си затворен и да, тъжно ми е, когато си тръгвам", споделя тя.

„Тръгвайки от Мюнхен, ние погледнахме прогнозата в bTV и видяхме, че времето ще е хубаво през следващите 10 дена, за това дойдохме на почивка… Ние с мъжа ми обичаме да идваме в късно лято", казва Атанаска Кондарева.

Септемврийското слънце на плажа помага с лекота да се съчетава приятното с полезното.

„Хората в България си мислят, че на 6-и септември изведнъж лятото свършва, но то продължава до октомври реално. Водата все още е топла, слънцето не е изключително парещо, приятно е да се стои по цял ден на плаж и е идеално за почивка", коментира Валентин Велков.

А Християна Кисьова идва от Щатите, за да празнува и рождения си ден на къмпинга.

"За типа почивка, който ние харесваме, на нас много ни допада сега. Да, наистина по-рано се стъмва, затварят заведенията, но по-спокойно е", казва тя.

Тодор Стамов управлява три от къмпингите по Южното Черноморие. Отчита, че сезонът е много добър, а базите са били пълни през цялото лято.

"Идват за повече време. Нашите наблюдения са, че са над 6-7 дни, не е само уикенд туризъм, който напоследък се дебатира много – не. При нас е равномерно. И през седмицата имаме хора", коментира той.

"След ковид нещата много ескалираха откъм нови каравани, нови хора, имаше моменти, в които наистина беше нетърпимо - нямаше къде да си паркираш колата. Но сега като че ли се понаредиха събитията. Видяха някои хора, че това не е за всеки, защото да си къмпингар наистина не е за всеки", споделя Надежда Дошева.

Вече е готов и ценоразписът за следващото лято. Увеличението ще е с около 15-20 %, главно заради ремонти и поддръжка на базите.

