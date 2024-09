Българската рок група SEVI е на крачка от номинация за „Грами“ в категория „Най-добро алтернативно музикално изпълнение“. Това е голяма новина за българската музикална сцена.

Те са една от най-нашумелите рок групи в България, а от 14 години създават музика, която докосва с текстовете си.

След четвъртия студиен албум тази седмица бандата получи и световно признание - предложение за номинация „Грами“ на песента World That Doesn't Fit.

Групата е основана от вокалистката Светлана Близнакова през 2010 г. В бандата са още Александър Кирилов, Рали Велинов и Павлин Иванов.

„Свързаха се с нас от музикалната академия „Грами“, за да ни уведомят, че нашата песен е била избрана да влезе в селекцията за номинация. Изключително сме щастливи от тази новина и въобще, че по някакъв начин нашата музика е привлякла вниманието“, разказа Светлана Близнакова.

През ноември ще бъдат обявени номинациите във всяка една категория.

„Смятам, че шансовете ни са добри, защото в нашата категория ще се борим между 300-400 песни за пет позиции, което ни дава нелош шанс. За България се надявам това да бъде една пътека, която тепърва наши колеги да минават по нея", каза Рали Велинов.

Според групата българската музика има много какво да покаже на света.

Още за група SEVI

През януари 2010 г. Светлана Близнакова формира собствена група заедно с Рали Велинов и Петър Братанов. Бандата е кръстена "Севи" на прозвището на вокалистката. В края на годината е записан и първият сингъл Can't Stand the Pain.

През февруари 2011 г. е заснет и клип към песента, а групата участва в много телевизионни и радиопредавания. Видеото става първият клип на български изпълнители, пускан в кината преди началото на филмите.

През 2012 г. излиза дебютният албум на групата What Lies Beyond, представен с национално лятно турне. През юли 2014 г. SEVI провежда първото си европейско турне, изнасяйки концерти в Сърбия и Италия. През 2016 г. бандата издава втория си албум The Battle Never Ends.

През 2016 г. са избрани да подгреят първия концерт на Nightwish в България. Подгряват и концерта на Europe в зала „Арена Армеец София“. SEVI са избрани да открият и първия концерт на Evanescence в България. Участват в много фестивали у нас и в чужбина.

През 2019 г. издават трети албум, а в момента готвят нов.