"От повече от 20 г. съм водена от любопитството и желанието ми да следвам теория на изкуството и да се занимавам с изкуство в определена форма. То ме доведе първо към Боденското езеро в Констанц. Години наред живеех там, завърших и университета - бакалавър и магистратура, и това беше много вълнуващо", разказва в предаването "Тази събота и неделя" Лидия Анастасова, куратор от Берлин.

"Това беше първото ми докосване към изкуството, теория на изкуството, философия и тн. И по-скоро с годините - специализирах съвременното изкуство. В Берлин съм от 7 години", допълни тя.

Колкото повече години човек живее, опознава културата на страната. Германия е доста голяма страна. Различните райони имат собствени култури и модели на поведение и общество.

След тази приказна, културна част на Германия, където е Боденското езеро, свързано с природа, Лидия е направила скок до САЩ. "Там имах желанието да работя с колеги от други континенти, завръщането ми в Германия - единственият вариант. след огромните мегаполиси в Америка, бе Берлин", разказва Лидия.

Към момента в Берлин тя работи в една институция за съвременно изкуство. Организират изложби, показват различни тенденции. Работят с артисти, които творят нови произведения. Не продават изкуство, а го представят на обществото - входът е безплатен.

Професията я среща с Йоко Оно. "Това беше прекрасен проект. Това бе билборд по време на ковид, която не можехме в затворени пространства да общуваме с обществото. С Йоко Оно ни беше осми, девети проект. Свърза ни това, че във време на войни, започнах да се питам по какъв начин може да говорим за мир. Тя е човек, който е преживяла много войни. Тя по специфичен начин говори за любов и мир. С две думи тя провокира - "Fly" и "Touch" - да летиш и докосване.

Тя разбира се е известна и с проектите "Imagine peace"", разказа още Лидия.

По темата за обира на века в Париж тя коментира, че в Германия това е много сериозна тема. "Абсурдното на този случай е начинът, по който в свят, пълен със свръхтехнологии, обирът се случва по време на деня", споделя още българката.

