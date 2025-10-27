dalivali.bg
Илия Проданов: Не съм убеден, че тракторите няма да излязат, зависи от срещите тази и другата седмица

„Комуникацията ни със земеделския министър е ежедневна, но резултат няма“, посочи председателят на Асоциацията на зърнопроизводителите

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:48 ч. 27.10.2025 г.

От Националната асоциация на зърнопроизводителите изразиха протестна готовност, ако исканията им не бъдат изпълнени. 

„Ангажиментите са поети отдавна от държавата. Споразумението е от април 2024 г., където са записани законодателните инициативи, които секторът желае и да не се налага секторът да бъде подпомаган с държавни средства, каквато е и нашата цел. Предишният кабинет е поел ангажиментите, но сегашният министър беше шеф на фонд „Земеделие“ тогава, като служебен и редовен министър, не сме прекъсвали диалога“.

„Искаме оставката на министъра  на земеделието е липса на воля тези промени да стартират. Имаше срокове април след това юни, юли, сега септември. Комуникацията ми с министъра не е прекъсвана, тя е на ежедневна база, но резултат няма“. 

Илия Проданов: ЕК се опитва да се отърве от един враг, с когото трудно спори – земеделските производители

Това каза в предаването „Лице в лице“ Илия Проданов, председател на Асоциацията на зърнопроизводителите.

„На първо място имаме нужда от по-дългосрочни поземлени отношения. Няма друга държава, в която те да са на база едногодишни договори. Няма никаква предвидимост, няма как да говорим за напояване, след като не знаеш дали това поле ще го работиш след 1 година. Това е договор между собствениците на земеделска земя и зърнопроизводителите“, посочи Проданов. 

Земеделската общност у нас с категорична подкрепа за министър Георги Тахов

По думите му договорните отношения трябва да бъдат минимум 5 години.

„Редът оттук нататък за нас е ясен – изпратили сме писма към министър-председателя и към парламентарните групи. Предполагам че тази седмица ще имаме среща с мин пред, не е уговорена, но няма причина да не се проведе такава среща. Ние нямаме претенции кой е министър, за нас е важен резултатът“, коментира още Проданов.

„Не съм убеден, че тракторите няма да излязат, това зависи от срещите, които ще проведем тази и другата седмица“.

По думите му в Националната асоциация на зърнопроизводителите членуват 2400 фирми, обработващи около 17 милиона декара земя – около 60% от земеделската земя, заета със зърнено-житни култури.

"При нас не членуват 3-4 големи фирми в България. От тях надолу, това са средните и малките фирми, които членуват при нас", посочи още той.

„От пшеница реколтата беше нормална – около 6,5-7 млн. тона произведена пшеница, проблемът е при царевицата и слънчогледа, където положението е трагично. Над 35 хиляди декара царевица е напълно пропаднала заради сушата. 2,5 млн. декара са с трагично ниска реколта. Повишаване на цените на олиото може да има само ако цената се повиши на международния пазар. Цената на пшеницата е 35 ст. на пристанище Бургас и Варна“, посочи експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

