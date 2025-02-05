Целият контингент от психичноболни винаги е бил в полезрението на МВР, каза в предаването „Лице в лице“ Тихомир Стойчев, бивш директор на Централната служба за борба с организирана престъпност (ЦСБОП).

По думите му „на първия пост“ обаче са полицейските инспектори, които твърде често спираме да ги виждаме.

Ще се промени ли грижата за психичното здраве у нас?

„Психичноболните хора не са виновни, че ние не сме организирали един последователен, а не кампаниен мониторинг“, на мнение е Стойчев.

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„В училищата, освен педагози, трябва да влязат и психолози, и социолози, и конфликтолози, и криминолози. Незаслужено ние игнорираме тези научни дисциплини като възможност да участват в дискусиите и в проучванията докъде е заразено нашето общество“, коментира Тихомир Стойчев.

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Относно проблема с вейповете и подрастващите той заяви, че МВР се натоварва със свръхочаквания.

„Обществото също трябва да прави нещо – родители, учители. Ние всички, които отстрани наблюдаваме тези процеси. Във всеки квартал дистрибуторите са разпознаваеми, дори и на полицията. Но тя е изправена пред невъзможност сама да се справи“, бившият директор на ЦСБОП.

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