Целият контингент от психичноболни винаги е бил в полезрението на МВР, каза в предаването „Лице в лице“ Тихомир Стойчев, бивш директор на Централната служба за борба с организирана престъпност (ЦСБОП).

По думите му „на първия пост“ обаче са полицейските инспектори, които твърде често спираме да ги виждаме.

„Психичноболните хора не са виновни, че ние не сме организирали един последователен, а не кампаниен мониторинг“, на мнение е Стойчев.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

„В училищата, освен педагози, трябва да влязат и психолози, и социолози, и конфликтолози, и криминолози. Незаслужено ние игнорираме тези научни дисциплини като възможност да участват в дискусиите и в проучванията докъде е заразено нашето общество“, коментира Тихомир Стойчев.

Относно проблема с вейповете и подрастващите той заяви, че МВР се натоварва със свръхочаквания.

„Обществото също трябва да прави нещо – родители, учители. Ние всички, които отстрани наблюдаваме тези процеси. Във всеки квартал дистрибуторите са разпознаваеми, дори и на полицията. Но тя е изправена пред невъзможност сама да се справи“, бившият директор на ЦСБОП.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK