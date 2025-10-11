Това е историята на един от най-известните бит-пазари в Берлин. Неделя в Германия значи тишина и затворени магазини, освен ако не си в Берлин. Градът оживява на битака с музика, храна, стари грамофони, рокли от 80-те и джаджи, за които не знаеш дали са предназначени за кухнята, или за някой космически кораб. Тук е царството на случайните открития. Но откъде започва всичко?

Берлинските улични пазари се появяват в края на XIX и началото на XX век около гари и площади, където се продават дрехи втора употреба – важни за работническите семейства, които не могат да си позволят нови вещи. След Втората световна война, в условия на недостиг, черните пазари – сред които този на Потсдамер плац – се превръщат в символ на оцеляване.

През 60-те и 70-те години, в разделен Берлин, развитието е различно. В западната част на града общината легализира битпазарите, докато в източната част те са малко на брой и под строг контрол.

Всичко се променя след 1989 г. с падането на Берлинската стена. Огромните празни пространства, останали от бившите гранични зони, се превръщат в идеални места за открити пазари. Така, в началото на 90-те в Пренцлауер Берг се появява „Мауерпарк“ – в превод „паркът край стената“. Днес това е един от най-известните и посещавани битпазари в Германия. Нека да видим какво можем да открием тук.

Снимка: bTV

На пазара е и Малго. Родом от Полша, но живее в Берлин от години и обожава всяка неделя да се разхожда из берлинските битаци. Купува си лентов фотоапарат, произведен през 80-е години на XX век.

„Ами, аз не се пазарих – платих около 120 евро за него. Но все пак беше изчистен и поправен, тоест можех веднага да започна да го използвам. Това не винаги е така – често, когато си купиш нещо оттук, трябва сам да се погрижиш за него и да го поправиш“, разказа тя.

Снимка: bTV

Тук човек може наистина да намери много неща – предмети, които са изчезнали преди десетилетия. Изглежда, че оттук човек може да си купи дори газова маска.



Освен безбройните щандове с предмети, берлинските битаци са прочути и с уличните артисти, които дебнат зад всеки ъгъл. Запознаваме се с Дан – уличен поет, който обикаля света и може да сътвори поема само от три думи, които му подскажеш.

„Ами, аз съм седнал точно на мястото, което някога се е наричало „зоната на смъртта". Отзад на хълма все още може да се види източната част на стената. Опитвам се по един начин да излекувам стари рани. Веднъж дойде човек, каза ми, че е Господ и ме помоли да напиша поема за него. Също така, обичам да пътувам и да пиша. Миналата година реших да отида с пишещата си машина в Съединените щати – на митинг на Тръмп. Оказа се, че това беше същият митинг в Бътлър, на който той беше прострелян. За щастие, оцелях“, каза Дан.

Снимка: bTV

След като Дан ни зарадва с поема по поръчка, продължаваме разходката и попадаме на откритата караоке сцена – там, където музиката ехти из целия парк, а всеки по-смел може да покаже музикалния си талант пред пълна публика.



Изгубени сред тълпата и стотици кашони с джунджурии, попадаш на прашасали вещи, които сякаш шепнат истории. Това са берлинските битаци – мястото, където боклукът на един е златото на друг, под звуците на музика и голяма доза добро настроение.

Снимка: bTV

