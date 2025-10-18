В Египет тази седмица над 20 световни лидери направиха стъпка към постигане на мир в Близкия изток.





Снимка: bTV

В Италия опозицията, а и голяма част от медиите, обърнаха поглед към друг аспект от срещата на върха в Египет. Какво разбуни общественото мнение в Италия?

Фрази на президентите Тръмп и Ердоган към италианския премиер Джорда Мелони разбуниха политически дебат в Италия за мястото на жените в голямата политика.

Въпросът: дали между световните политически лидери не цари патриархат и дали не сме изправени пред дипломация, все още подвластна на патернализъм.

Бащината забележка на Ердоган показа отношение като към дъщеря или жена, която има нужда някой да се погрижи за нея, да бъде защитена.

А думите на Тръмп трябваше да прозвучат като комплимент. Репликите се оказаха напълно неуместни в контекст, в който се обсъжда спиране на война и се води дипломацията между лидери на суверенни държави.

В Италия се питат може ли един комплимент да бъде изтълкуван като сексизъм с известна инфантилизация. Повод са думите на Тръмп от трибуната на срещана на върха в Египет за мира в Близкия изток.

Снимка: bTV

„Италия, имаме една жена, млада жена, която... не ми е позволено да го казвам, защото обикновено това слага край на политическата ти кариера, ако го кажеш. Тя е красива млада жена. Сега, ако използваш думата „красива“ в Съединените щати по адрес на жена, това означава край на политическата ти кариера. Но ще поема риска. Къде е тя?.... Ето я. Нямаш нищо против да те нарека красива, нали? Защото наистина си. Много ти благодарим, че дойде. Оценяваме го. Тя искаше да бъде тук и е невероятна. В Италия наистина я уважават. Тя е... тя е много успешен, много успешен политик“, каза американският президент.

Бившият италиански премиер Матео Ренци сподели, че не критикува определения като „Красива“, но разговорът, сведен до това ниво, изглежда, че омаловажава италианската политика.

В известен смисъл Мелони е превърната в главен герой на акт на забавление, а не на политическа конфронтация.

Ердоган: Изглеждате прекрасно, но трябва да спрете да пушите.

Мелони: Знам...това е невъзможно!

Мелони, от своя страна, реагира елегантно и с усмивка, въпреки, че езикът на тялото говореше друго.

Забеляза се и нервно да върти токчето на обувката си по време на срещата с шейха на Катар Тамим бин Хамад ал-Тани. Сигурен знак за напрежението, на което е подложена, според познавачите на езика на тялото.

В Италия всички се питат: дали Рим е приеман като фактор на политическата сцена или като статист. И ако на мястото на Мелони имаше мъж, дали някой щеше да се осмели на подобни закачки и поставянето ѝ на сцената встрани от „света на мъжете“?

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK