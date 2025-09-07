dalivali.bg
ВАС трябва да реши за формулата, по която се смята сградната инсталация

ВАС трябва да реши за формулата, по която се смята сградната инсталация
Нов протест в Плевен заради водната криза и безводието

Нов протест в Плевен заради водната криза и безводието

Арестуваха двама за кражба на 60 000 долара в брой и чекове от сватбено тържество

Семействата на заложниците засилиха кампанията след израелската инвазия в град Газа

Руски удари в Киев: Уцелена е правителствена сграда, бебе загина в жилищен блок (ВИДЕО)

Най-вкусната рибена чорба - кулинари мерят майсторство в оспорваното състезание

„Това ми коства един апартамент и три години работа“: Павел Койчев за проекта „Оригиналите“ в с. Осиковица

Камен Донев: Българите са „хранително религиозни“ – по празниците да се набухат с козунаци хубаво

Търси се президент: Ще се стигне ли до пренареждане на политическия пъзел?

Пласидо Доминго: Не мисля, че има друга страна като България с толкова много големи певци
Предавания bTV Репортерите

„Сцени на забравата“: Какво е състоянието на археологическото наследство в София?

Гледайте тази вечер след новините в bTV Репортерите

Канна Рачева Канна Рачева

Публикувано в  12:17 ч. 07.09.2025 г.

До края на септември испанска фирма събира документите, необходими за получаване на акт 2 за строеж. Така до Дома на киното в столицата ще се възстанови северната стена на антична Сердика.

Снимка: bTV

Над нея собственикът на бъдещата сградата ще изгради хотел. Някои археологически обекти в идеалния център на София са възстановени и отворени. Но хората не знаят и не им обръщат внимание.

Една от тях е триъгълната кула на северната стена на античния град. Намира се до музея на илюзиите на бул. „Мария Луиза“.  На броени метри оттам обаче стената не изглежда добре.

„Аз като археолог винаги съм много тъжен, когато виждам потенциал за работещо решение и то не се случва, така че като човек, който е работил по 6-7 такива случая в София през годините, смятам, че има едно решение и трябва да вървим към него. Проблемът основно трябва да се реши от Министерството на културата, което Конституцията и законите са овластили да решава тези задачи“, заяви Тодор Чобанов, зам.-министър на културата.

Терен е купен още преди 15 години от испански инвеститор за строеж на хотел. Инвестиционният проект на проучването е на собственика на земята и така през 2019 година е открит много добре запазен участък от крепостната стена на Антична Сердика, част от триъгълна кула и участък от втората крепостна стена от 6. век.

Снимка: bTV

Едва това лято е дадено разрешение за строеж. Министерството на културата изготвя протокол за съхранение на находките, според който достъпът на гражданите ще бъде от отделен вход.

„Няма да се превърнем в древна Гърция или в Италия. Но можем да бъдем една по-уютна България с по-малко тревоги относно определени аспекти на нашия живот. В това число с нашата комуникация с миналото ни“, смята историкът Димитър Атанасов.

Още през 90-те години част от античния град е заровен, когато шосето на булеварда се подновява. Целта е да не се спира движението.

„Сцени на забравата" - какво е състоянието на археологическото наследство в София - гледайте тази вечер след новините в bTV Репортерите с автор Канна Рачева.

