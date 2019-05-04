Вече 30 години изтребителите Миг 29 охраняват въздушното пространство на България.
На 15 юни 1989 г. първите български МИГ-29 кацат на летище Равнец.
"Най- характерно за него беше мощността която имаше. Това е самолет-мечта за всеки един от пилотите и инженерите. Самолет, който може да прави всичко, но някой да може да го прави това всичко с него", посочва ген. Манев.
Самолетите четвърто поколение се превръщат в гръбнака на бойната авиация
Драматичната история на машините, които денонощно охраняват българското небе в славни и трудни моменти гледайте в предаването bTV Репортерите, когато ще бъде излъчен филмат „Форсаж” на Габриела Наплатанова.