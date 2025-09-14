Войната на прага ни: Ако не постигнем траен мир в Украйна, континентът ще продължи да страда

Госпожо заместник-генерален секретар, добре дошли в България!

/Deputy Secretary-General, welcome to Bulgaria!/

- Благодаря.

Знам, че можем лесно да се разбираме, но английският е официалният език на НАТО.

-Така е. Английският е официалният език и винаги е по-сигурно да се използва, защото понякога си мислим, че се разбираме, а всъщност не е така. Затова нека използваме сигурния начин.

Абсолютно, съгласен съм. Вашето посещение идва само седмица след като българското правителство обяви планове за изграждането на два завода с "Райнметал" – единият за снаряди, другият за барут. Това свързано ли е с новата политика на НАТО за превъоръжаване и сигурност, или говорим основно за износ за Украйна? Каква е целта?

- Целта на "Райнметал" и българското правителство е въпрос най-вече към тях. Но според нас ключовите приоритети, за които всички съюзници се договорихме в Хага, са свързани с увеличаването на разходите за отбрана, ще увеличим производството на отбранителна продукция и ще продължим подкрепата си за Украйна. Във връзка с тези три приоритета изграждането на нови заводи за производство на оръжие е напълно съотносимо, защото не можеш да се защитаваш и възпираш агресия само с пари или проценти от БВП.

Но ако инвестираш в правилните способности – а ние знаем кои са те – тогава можеш да осигуриш сигурността на своите граждани.

Войната в Украйна вече навлезе в третата си година. Какво научи Европа, и особено нашият регион, за своите силни и слаби страни?

- Ние продължаваме да казваме, че сигурността на Украйна е важна за нашата собствена сигурност. Ако не постигнем траен мир в Украйна, континентът ще продължи да страда. Ще продължим да се сблъскваме с негативните последици от война буквално на нашите граници. Затова нашата подкрепа за Украйна е най-добрата политика – тя е в тяхната справедлива борба за страната им, за стабилност, сигурност и мир.

В същото време ние трябва да инвестираме в собственото си възпиране и защита. Ето защо генералният секретар положи усилия да разговаря със съюзници, да отиде в САЩ, да осигури ключово оборудване от наличните американски запаси и да го предостави за Украйна – особено системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси. Защото, подкрепяйки Украйна, ѝ позволяваме да преговаря от позиция на сила. И именно това трябва да направим, за да защитим и нашата сигурност.

След срещата в Аляска между Тръмп и Путин европейските съюзници и ръководството на НАТО започнаха да обсъждат възможно мирно споразумение. Това е хипотетично, разбира се. Основни са гаранциите за сигурността на Украйна. Как, според вас, биха изглеждали тези гаранции?

- Много важно бе усилието на президента на САЩ Доналд Тръмп да пробие задънената улица и да настоява за сериозни мирни преговори, които да доведат до справедлив и траен мир. Но всички казахме - за да проработи това, трябва да продължим да подкрепяме Украйна.

И голям брой съюзници и партньори вече потвърдиха готовност да осигурят надеждни гаранции за сигурността на Украйна, така че тя да знае, че няма да бъде нападната отново след няколко години. "Коалицията на желаещите", под ръководството на Франция и Великобритания, събира около масата редица съюзници и партньори, готови да предоставят такива гаранции – силна сила за успокоение, която ще подпомага тази цел.

На първа линия, разбира се, ще стоят самите украински въоръжени сили. Ние трябва да ги направим по-силни, да им осигурим необходимото въоръжение. А втората линия е именно тази здрава и надеждна гаранция за сигурността, която ще позволи на украинците да гледат в бъдещето без страх от нова агресия.

Снимка: bTV

Възможна ли е мироопазваща мисия на НАТО в Украйна, или това е изключено?

- Говорим за "Коалицията на желаещите" – група съюзници и партньори, готови да осигурят гаранции за сигурността в Украйна и да помогнат на украинската армия да се възстанови, обнови и обучи.

НАТО планираше изграждане на най-голямата военна база в Европа – в Румъния, в Констанца. Този проект все още ли е актуален?

- Това е инвестиция, в която нашите румънски съюзници влагат много. Те предоставят всички услуги на приемаща страна. Инвестираха значително в инфраструктура. Винаги сме казвали, че източният фланг е от ключово значение за нашето възпиране и отбрана. Това е логиката зад разполагането на предни сили – имаме ги по целия източен фланг, от Балтика на север до България. Имаме ги и в Румъния. Това беше усилие за подсилване на източния фланг. Така че проектът, върху който румънското правителство е съсредоточено, продължава.

А тази база, ще има ли връзка с българската сигурност и отбрана?

- Черно море е регион със стратегическо значение за нас. Ценим усилията на трите съюзнически държави и съседи – България, Румъния и Турция – които обръщат внимание на региона, инвестират в патрулиране, в разминиране. Ние знаем значението на региона и на тези три страни.

Чухме многократно, че съюзниците в НАТО трябва да инвестират повече, да харчат повече за отбрана. Смятате ли, че целта от 3,5% от БВП, а след 10 години – 5%, е реалистична, особено за по-малки икономики като България или Северна Македония?

- В Хага се договорихме – и всички 32 държави се съгласиха, големи или малки – че ще се съсредоточим върху постигането на целите за способности и ще се стремим към 3,5% от БВП до 2035 г. Допълнително се ангажирахме с още 1,5% от БВП, които ще отиват за свързани с отбраната разходи – не само военни цели, а устойчивост на обществото, военна мобилност, отбранителна индустрия, хибридни и киберзаплахи.

Това е над 3,5%. И хубавото на процента от БВП е, че е еднакво изискващ – справедливо разпределение на тежестта. 5% от голяма икономика са много повече в абсолютни стойности от 5% от икономиката на Македония или България. Но именно това е справедливостта, която искаме да видим в НАТО – всички допринасяме според възможностите си. Вярваме, че това създава по-добри основи за бъдещето и прави НАТО по-силен, по-справедлив и по-мощен съюз.

Госпожо, заместник-генерален секретар, благодаря ви.

- Благодаря много за възможността.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase