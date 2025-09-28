Тя е едно от най-разпознаваемите лица в българската култура – певица, писателка, текстописец и продуцент.

Ваня Щерева е родена във Варна, където завършва Средното спортно училище „Георги Бенковски“ със специалност лека атлетика, висок скок.

През 1989 г. е приета във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в специалност „Актьорско майсторство за куклен театър“ в класа на проф. Боньо Лунгов, но по-късно се прехвърля и през 1996 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Стефан Данаилов.

През 90-те години става част от българската поп сцена със свои песни, които оставят следа с откровените си текстове и нестандартно звучене.

По-късно Ваня Щерева започва да пише и за други изпълнители – нейните думи стоят зад едни от най-големите хитове на Ъпсурт, Мария Илиева, Галя от „Каризма“ и още много звезди.

Като писател Ваня Щерева също е явление – дебютният ѝ роман "Образцов дом" се превръща в бестселър и е определян като книга, дала глас на цяло едно поколение. През 2011 г. излиза романът "Мила Мерилин" в съавторство с Людмила Сланева, а през 2020-та излиза книгата й "Още във троник".

Тя не спира да търси нови артистични предизвикателства – на сцената, в киното, в литературата или в продуцентството.

Преди броени дни Ваня Щерева представи и новия си сингъл „6 без 10“.

Различна и провокативна, но винаги вярна на себе си – Ваня Щерева разказва за пътя си към спорта в предаването „120 минути“.

„Аз бях влюбена във волейбола и исках да бъде волейболистка през цялото време. Даже първата книга, която някога съм писала в живота ми, беше на тази тема – на около 14/15 години бях тогава“, каза тя.

Щерева започва като лекоатлетка във Варна и първоначално се насочва към дисциплината висок скок.

„По мое време се правеха всички дисциплини и после те профилират. Аз бях дълга, слаба и висока – затова ме избраха за висок скок“, спомня си тя.

Въпреки любовта към волейбола, обстоятелствата не ѝ позволяват да смени спорта.

„Цял живот се прехвърлям от нещо към друго… Бях влюбена във волейбола, дори си ших сама блуза с бродирана мрежа и топка, но не успях да премина“, разказа Щерева.

За годините в спортното училище тя говори с особена топлота:

„Спортът е най-великото изобретение на човечеството. Мирисът на окосена трева още е любимият ми аромат. Научи ме на дисциплина и фокус – без това нямаше да напиша нито една книга.“

След спорта Ваня прави рязък завой към актьорството. Приемът ѝ в Театралната академия също е белязан от спорта:

„Влизам на първи кръг, има параван 1,75 м. Аз скачах 1,80 м. Попитах само: „Това колко е високо?“ – „1,75“. Казах: „А, това много го скачам!“, смее се тя.

Проф. Боньо Лунгов, впечатлен от случката, решава да я приеме още тогава.

Целия разговор чуйте във видеото към материала.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK