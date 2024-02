„Обичах да си рисувам по чина в училище алеята на славата с палмите отстрани и със знака на Холивуд. Публикувах си един цитат, пишех си го на ръката - „I am going to be a great movie star some day“ на Мерилин Монро. Наистина си го мечтаех до един момент, в който си казах, че Холивуд е доста далече“.

Снимка: bTV

Това сподели успешната българска актриса Мария Бакалова в „120 минути“.

Няколко години по-късно Бакалова наистина покорява Холивуд и то само на 28 години.

„Кацайки там се почувствах комфортно. Може би самото време, климат, зеленини и усмихнати хора ме накараха да се почувствам у дома. Бях с голям късмет, че срещнах толкова качествени хора, до ден днешен са част от живота ми. Може би си казах, че вече съм в Холивуд, когато подписах първия си договор за наемане на жилище“, разказа тя.

Като малка Мария Бакалова е била срамежлива и необщителна.

„Може би това беше причината да се занимая с актьорство – да мога да си позволя да избягам от реалността, от моя характер и моето живеене и да си представя, че мога да съм по-дръзка, нахална, провокативна, мога да бъда този, този и този и все пак не съм аз“, сподели актрисата.

За нея е важно да се връща в България, за да си припомня откъде е тръгнала.

„От „Меден рудник“ съм и се гордея с това. Харесвам нещата да бъдат изработени, да минеш по един дълъг по-труден път, както и самото ми стигане от вкъщи до училище. Всяка сутрин ставах един-два часа по-рано всяка сутрин, за да мога да се подготвя и да тръгна. По същия начин беше и с успеха – исках да докажа, че мога да се справя без значение от къде тръгвам. Винаги съм се страхувала да не бъда съдена според предразсъдъци. Има и друго – когато учиш и имаш отличен успех ти получаваш много хубава стипендия, която аз си допълвах със стипендия към културното министерство, защото се занимавах с пеене. И спокойно можех да се блъскам в гърдите си и да казвам „аз съм едно силно, независимо дете. Даже не знам за какво съм ги харчила – може би за книги, за кино и тефтери“, сподели тя.

Вижте какво сподели още актрисата за творческия си път във видеото.