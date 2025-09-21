Въпреки че той беше президент на Съединените щати, прие Нобеловата награда за мир доста скромно. Да, той имаше доста проблеми на вътрешния фронт, но президентът направи немислимото. Постигна мирен договор много далеч от границите на САЩ.

Тази война беше от най-кървавите, като всяка война за контрол и влияние. Огромната Русия, над 70% от територията на която се намира в Азия, но над 70% от населението - в европейската част и императорска Япония. Залогът - контрол над Корея и Манджурия в Китай.

Първи нападат японците. И повече от година нанасят поражение след поражение на руската армия. Русия e разгромена в Манджурия, а бойният ѝ флот е почти унищожен. Когато американският президент ги кани на масата за преговори, той знае, че истинският посредник трябва да е домакин на разговорите за мир, а не да допуска спор между страните - кой кого да посети и кой при кого да отиде. Въпреки че всички знаят, че Вашингтон негласно подкрепя Япония.

Така се стига до Мирния договор от Портсмут, Ню Хемпшир от 1905 г. и Нобеловата награда за Теодор Рузвелт.

Може би всяка сутрин, когато влезе в "Стаята на Рузвелт" в Белия дом, точно до Овалния кабинет, президентът Тръмп вижда един портрет и един медал. Портретът на човека, за когото ви разказвам.

Дали и Тръмп мечтае и той да остане в историята като миротворец, признат от света? Ако съдим по стратегията му към войната в Украйна и войната на Израел срещу "Хамас" в Газа, той все повече се отдалечава от тази мечта. Не само защото и двете войни ескалираха след като той влезе в Белия дом, но и защото самият Тръмп често излъчва объркани и противоречащи си послания. Но ако неговата администрация се вгледа в опита на Рузвелт - истинският миротворец, ще види какво седи в основата на успеха му за прекратяване на Руско-японската война.

Неговата философия е свързана с нуждата от международен арбитраж, контрол върху въоръженията и създаване на механизми за колективна сигурност, които по-късно ще залегнат в основата на Общество на народите, бащата на ООН. Днес и трите стълба изглеждат рухнали и непризнавани от големите сили, а много лидери - на малки и големи държави излъчват агресия в думите и действията си.

Според историците, политиката на Рузвелт тогава можела да се опише с точно обратната стратегия - "Говори меко и спокойно, носейки голяма пръчка. Така ще стигнеш далеч". Днес се случва точно обратното - чуваме хора, които крещят и врещят, а пръчките им малки. Ще стигнат ли далеч?

Дами и господа, очевидно колкото по-големи технологични скокове правим, толкова по-бързо се връщаме назад във времето. Времето на забравените порядки на авторитаризма и преклонение пред силния. Дори и хората, които с решенията си седят зад големите технологични иновации на нашето време в момента изглеждат като дребни подмазвачи-апаратчици, сякаш излели от разказ на Гогол. Някакви високотехнологични копия на Акакий Акакиевич, които уж определят ритъма на света, но в същото време се държат като областен секретар на партия в Източния блок по време на Студената война.

Как очаквате това да не се пренася по света? Тези анализатори, които твърдяха, че Западът е спечелил много избързаха. Западът тепърва преглъща старата властова вертикала управляващи-общество, характерна за тоталитарните общества, без особена съпротива и под знака на разделенията.

В това отношение, мислейки за България, имам една добра новина - това не е нещо ново за българската реалност и история. Типажи като Акакий Акакиевич никога не са си отивали от министерства, постове, регулатори, нито от политиката - спуснати отнякъде хора, които са готови да се закълнат във "вечна вярност" на този, който е на власт срещу група от хора, които се объркаха, че свободата вечно още идва от Запада.

Дори се преместиха в сграда, която се наричаше "Партиен дом", изоставяйки онази, която знаехме като "парламент". Доста символично, не мислите ли?

Вятърът на промяната утихна отдавна. А колелото на историята се завъртя на пълен оборот, за да се върнем там, където всъщност сме били. Американците търсят изход, вглеждайки се в старите портрети, а ние - бършем прах от портретите, които познаваме до болка.

