Повече от 80 години марката M&M’S на Mars, Inc се стремят да създадат цветно забавление за целия свят. Присъединяването на Purple (Лилава), към сладкия състав, вдъхва живот на мисията всички да се чувстват приети и принадлежащи в обществото. Ексклузивно първото интервю на най-новия бонбон е пред медията BTV Новините.

В: Здравей,Purple! Много се радваме, че давате първото си интервю пред нас. Как се чувствате като най-новото попълнение към любимите M&M’S?

Purple: Хей, прожекторите не спират да ме следят… Забавлението винаги е още по-голямо, когато идват и нови герои. Мина цяло десетилетие и ето ме Purple – уверена в себе си и приемаща истинската си същност. Щастлива съм, че съм част от екипа на M&M’S. Бих искала да вдъхновя всички хора да приемат своята истинска същност, защото точно това ни прави уникални.

В: Бихте ли ни споделили малко повече за Вас? Притеснена ли сте?

Purple: Не, няма от какво да се притеснявам. Хората могат да кажат, че съм странна и аз ще се съглася с това. Отличавам се с умението ми да се приемам такава каквато съм. Мисля, че точно в това ми е чара. Присъединяването ми е с цел да помогне на по-нататъшното балансиране на половете в екипа, като същевременно засягаме важни теми, които Mars подкрепя.

В: Появяването Ви е изключително впечатляващо! Защо избрахте точно с песен?

Purple: Благодаря! Нашата основна задача е да се забавляваме и да се свържем с нашата любима публика. Ние искаме да сме отражение на света, в който живеем. Моята искрена дебютна песен е олицетворение на мисията на M&M'S. Бих ви посъветвала да си я пуснете – “I’m just gonna be me” . Направена е с много лично отношение и идеята ѝ е хората да приемат своята истинска същност. Междувременно има и доста атрактивен клип, за да се опознаем още по-добре. Имам подкрепата и на моите колеги от екипа M&M'S - Червен, Жълт, Оранжев, Кафява, Син и Зелена - заедно с музиканти, танцьори и артисти, които бяха подбрани внимателно въз основа на тяхното въплъщение на целта на M&M'S, с огромен талант и способност да обединяват хората.

В: Видяхме, че сте в колаборация с организацията Sing for Hope. Тя по какъв начин фигурира във вашата дейност?

Purple: Sing for Hope са наши партньори и са част от The M&M'S FUNd. Те използват силата и потенциалът на изкуството, за да създадат по-добър свят. Творческите им програми носят надежда и свързаност на хората в болници, лечебни и здравни заведения, училища, бежански лагери, транспортни центрове и общности по целия свят. Мисията на Sing for Hope е отражение на това, в което ние като марка вярваме, и също така подсилва нашата цел да създадем свят, в който всеки се чувства принадлежащ.

В: В тази връзка - бихте ли ни разказали повече за целта на марката M&M'S?

Purple: Разбира се, през януари M&M'S обяви целта си за създаване на свят, в който независимо от различията ни, всеки е уникална и незаменима част от общността. Оттогава марката работи усилено, за да изпълни обещанието си да създаде свят, в който всеки се чувства приобщен. За нас в света, в който искаме да живеем утре, обществото е приобщаващо и хората от ВСИЧКИ разновидности се чувстват признати, приети и равни. Присъединяването ми към екипа на любимите M&M'S бонбони, дава тласък за по-нататъшното балансиране на половете между нас, като същевременно засягаме важни теми, които за Mars са от огромно значение да подкрепя.

В: И за финал – да очакваме ли още нови попълнения към бонбоните на M&M'S?

Purple: Иска ни се да имаме всички отговори, но кой знае? Като марка, която съществува от над 80 години, ние непрекъснато се развиваме заедно с обществото, за да отразим динамичния и приобщаващ свят, в който искаме да живеем утре.

ЗА MARS, INCORPORATE

Марс, Инкорпорейтед се ръководи от убеждението, че светът, който искаме да живеем утре, започва с начина, по който правим бизнес днес. Като глобален семеен бизнес, Марс се трансформира, внедрява иновации и се развива, за да оказва положително въздействие върху света.

В нашето разнообразно и разширяващо се портфолио от качествени сладкарски изделия, храни и продукти и услуги за грижа за домашни любимци работят над 140 000 отдадени сътрудници. С годишни продажби за почти 45 милиарда долара произвеждаме някои от най-обичаните марки в света, включително Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® и WHISKAS®. Ние създаваме по-добър свят за домашните любимци чрез нашата глобална мрежа от болници за домашни любимци и диагностични услуги - включително AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus и VCA™ - използвайки най-съвременни технологии за разработване на революционни програми в областта на генетичния здравен скрининг и ДНК тестовете. За повече информация относно Mars, моля, посетете www.mars.com. Присъединете се към нас във Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и YouTube.