Няма мисия невъзможна, когато намеренията са добри, а героите – мотивирани и очарователни като тези от бандата на шоколадовите бонбони M&M’S. Мисията на марката за създаване на свят с по-голяма приемственост и принадлежност беше подкрепена от над 10 000 фена в България. Кампанията на сладкия бранд на Mars, Incorporated, се проведе с продължителност близо 2 месеца. Естествено тя включваше множество забавни активности, които имаха за цел да напомнят на хората, че въпреки различията си, всеки е уникален и е неизменна част от общността.

В България кампанията стартира с обявяването на амбициозната цел на M&M’S до 2025 г. да обедини всички чрез силата на забавлението и да подобри чувството за принадлежност на 10 милиона души по света. В резултат на реализацията на мисията, се създаде консултативен съвет – M&M'S FUNd, чиято роля е да следи за въздействието на марката върху мисията на Mars.

Снимка: M&M's

След това любимите шоколадови бонбони грандиозно се появиха по радио N-JOY, „M&M’S: Преоткрий вкуса на забавлението“, в която се включиха над 6000 участника от цялата страна за две седмици. Хората успяха да разберат повече за характерите на бонбоните, както и за целите на марката M&M’S, като отговаряха на въпроси, свързани с тях. Забавлението покрай участието на феновете доведе до победи и цветни награди като: хвърчила, куфари, бонбони M&M’S и въздушни топки за футбол.

Не остана незабелязано и най-новото попълнение в семейството на M&M’S – Purple. Вдъхновяващо е как тя успява открито да изразява себе си и да насърчава хората да приемат своята истинска същност. Дори дебютната ѝ песен – I’m just gonna be me, се превърна в тотален хит в YouTube. Атрактивният клип има над 265 000 гледания. Песента е отражение на Purple, която подтиква хората да приемат своята истинска същност и да се забавляват. Разбира се, изявата ѝ провокира много въпроси и ексклузивно, като една супер звезда, тя отговори на част от тях пред bTV Media Group. В интервюто феновете могат да се запознаят от първо лице с чаровната бонбона, а и да разберат повече за ребрандирането на марката M&M'S.

Снимка: M&M's

Забавлението е основен компонент в постигането на мисията на M&M'S и Mars. Почитателите могат да забележат някои промени и в дизайна на продуктите. Отличителната цветова палитра на марката вече е разширена, а различните форми и размери на шоколадовите бонбон M&M'S ще бъдат използвани, за да покажат, че всички сме различни и че точно това ни прави уникални. Също така е направена свежа и модерна промяна на външния вид на сладките бонбони, за да се подчертае значението на себеизразяването и силата на сплотеността, защото именно техният вид, характер, истории ги сближават с днешното общество.

Промените в сладкия състав могат да се забележат, освен с новото попълнение –Purple, но и във височината на Brown, която е с по-ниски токчета, както и при високите ботуши на Green, които са заменени с маратонки. Трите дами ще се обединят, за да подкрепят жените и всички заедно да направят света по-бляскав и приобщаващ. Промените не стигат до тук, M&M’S са се погрижили и за мъжкия състав. Yellow се превръща в още по-голям оптимист, който ще споделя мъдрости, за да видят хората света, такъв какъвто трябва да бъде. Бонбоната, която е обвързана повече с Поколението Z – Orange, ще приеме притеснителността си, без да се страхува хората да го разберат. И не на последно място, алфата Red, който е придирчив, вече ще е по-склонен да споделя прожекторите заедно с останалите шоколадови талисмани.

Всички тези действия на марката M&M'S са само едно от многото активности, които се предприемат в Mars, Incorporated, за създаване на свят, в който независимо от различията ни, всички ние принадлежим на едно общество, в което се толерира приемствеността и принадлежността. Сред тях са целта за постигане на балансирани по пол ръководни екипи, провеждането на независим годишен одит на разнообразието в рекламата (ръководен от Института “Geena Davis”) и тяхната роля на председател на Алианса за борба със стереотипите (Unstereotype Alliance), част от „ООН Жени“, и др.

