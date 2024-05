Колекционерското сингъл малц уиски The Reach на The Macallan пристига в България и през юни ще бъде предоставена възможност на най-отдадения почитател на марката в страната да стане притежател на 1 от 288 бутилки в целия свят.

Лимитираната 81-годишна напитка е най-старото уиски, пускано някога от шотландската марка, чийто дистрибутор в страната е Кока-Кола ХБК България. Произведението на изкуството, дело на първокласните майстори на уискито The Macallan, ще очаква своя нов собственик този юни, като ще бъде предложено от частния клуб The Residence Exclusive Club, който вече седем години е „Spiritual Home of The Macallan“ в България.

The Reach отразява един изключителен момент във времето, служейки като пример за непоклатимия дух, който е в основата на дестилерията вече 200 години. Създадено по време на Втората световна война, в период на нарастващи трудности, то е положено за отлежаване през 1940 г., преди The Macallan да бъде принудена да затвори врати за първи път в историята си.

„За мен е чест да представя The Reach. Създаден в бурно време, този необикновен продукт демонстрира историята, изобретателността и неповторимата сила на The Macallan“, споделя Кирстин Кембъл, майстор уиски производител на The Macallan и добавя: „The Reach е истински съвместен проект - създаден от много ръце. Той е почит както към хората, които са го създали, така и към техния непреклонен дух, който никога не е отслабвал. Дълбокият му кестеняв оттенък е първият намек за дълбочината му, а съдържанието на нотки тъмен шоколад, сладка канела и ароматен торф водят до сладък корен, кристализиран джинджифил и индийско орехче, преди да отстъпят място на интензивно богат, сладък и опушен завършек.“

Съществуването на The Reach е свидетелство за грижите и стремежа към постигане на съвършенство, които движат The Macallan от основаването му през 1824 г. до днес. Лимитираното уиски отдава почит на онези, които са се стремили сред големи изпитания да възобновят дестилерията на The Macallan, както и на майсторите, които днес продължават да поддържат ценностите на марката. The Reach е рядко срещано сингъл малц уиски, произведено от една дъбова шери бъчва. Тъмното, ценно уиски е затворено в изящна декантера, изработена от духано горещо стъкло и поставено върху бронзова скулптура на три ръце. Всяка ръка представя герой от историята на The Macallan. Една от тях е в памет на работниците от дестилерията от 1940 г., които са допринесли за създаването на уникалното уиски в трудни времена, преди повече от осем десетилетия. Другата ръка е тази на някогашния председател Алън Шиач, чийто дядо е бил начело на компанията, когато уискито бива поставено в бъчвата. Третата е на днешния майстор уиски производител Кирстин Кембъл, която внимателно подбира бъчвата от 1940 г., използвана за създаването на The Reach, и която взема решението, че сега е моментът да сподели това уиски със света.

The Reach пристига в България в уникалната си оригинална опаковка, създадена от екип от шотландски майстори. Резултатът е ръчно изработена хармонична комбинация от скъпоценна течност, стъкло, бронз и дърво. Скулпторката Саския Робинсън създава вечната скулптура с три ръце, като преди да започне работа с физически модел, прави безброй рисунки от всяка възможна перспектива. Вените, ноктите и детайлите на кожата са пресъздадени с изключителна точност, по модел на художествен отпечатък от ръката на един от оригиналните кадри. Скулптурата е отлята от бронз и блясъкът на метала контрастира с тъмно кехлибареното уиски. Повърхността на стъкления декантер има фини вдлъбнатини, които съвпадат с отпечатъците от пръстите на бронзовите ръце, които го поддържат, а в красива кутия, изработена от дърво от паднал бряст, за който се смята, че е бил в имението The Macallan през 1940 г., е поставен декантерът.

Допълнителна информация за The Reach и условията за закупуване могат да бъдат открити на: https://theresidence-club.com/.

Консумирай отговорно!

konsumirai-otgovorno.bg