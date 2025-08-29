Независимо дали сте водопроводчик, електротехник, бояджия, дърводелец, плочкаджия или друг изпълнител на строителни дейности, със сигурност ви се е случвало понякога да имате твърде много работа и да не можете да се справите с всичко, а понякога пък телефонът не звъни и бизнесът ви е в застой. Питате се как да привлечете повече клиенти и да си осигурите по-стабилна печалба?

Макар че много хора смятат, че днес е трудно да се намерят майстори, особено добри, изглежда, че и за самите майстори не е лесно да си осигурят редовни приходи. Голямата конкуренция, несериозни клиенти, които сами не знаят какво искат - това са само част от проблемите, с които се сблъскват. Ако и вие сте майстор, който иска да стигне до повече клиенти и по-големи проекти, важно е да присъствате там, където ви търсят. А хората днес търсят майстори най-вече в интернет. Едно от местата, където клиентите лесно могат да ви намерят, е платформата Daibau. Това е най-голямата строителна платформа в България, която години наред успешно свързва майстори с всички, които имат нужда от тях. До момента в платформата Daibau са регистрирани над 7 000 строителни фирми и майстори в повече от 200 категории.

„В платформата Daibau потребителите въвеждат какво им е нужно, а системата ги свързва с майстори в близост до тях.“

Майсторите, регистрирани в Daibau, редовно получават оферти, т.е. запитвания за работа, а тяхно остава само да изберат проектите, които им подхождат, и да договорят детайлите на сътрудничеството с клиента. След завършената работа, възложителите могат да оставят рецензия, с която добрите майстори се отличават сред конкуренцията и си осигуряват повече работа в бъдеще. Добре е известно, че добрата рецензия е най-добрата реклама.

Ако сте майстор, по-надолу ще научите как да ви откриват повече хора и да получавате повече оферти:

Електротехници - как да получавате повече работа?

Ако сте електротехник в търсене на нови клиенти, в Daibau можете да се регистрирате и да получавате конкретни запитвания за работа от хора във вашия район. Няколко насоки за повече запитвания: посочете ясно какви услуги предлагате - от дребни ремонти до цялостно полагане на инсталации. Актуализирайте профила си и добавете възможно най-много информация. Когато получите запитване, отговорете възможно най-бързо. В повечето случаи, особено когато става дума за повреда в електроинсталацията, клиентът има нужда от електротехник веднага. Бързата реакция прави добро впечатление и ви дава предимство пред конкуренцията.

Майстори за фасада - как да стигнете до нови проекти?

В Daibau има категория за фасадни дейности, където можете да се регистрирате и редовно да получавате запитвания за нови проекти - било за еднофамилни къщи или за многоетажни сгради.Фасадните работи са сериозна и скъпа инвестиция, затова клиентите са изключително взискателни и искат да знаят какъв опит имат майсторите.

„Покажете на клиентите как работите. В профила си качете качествени снимки от предишни обекти.“

Не забравяйте да добавите снимки и кратки описания на завършени проекти. Важно е за клиентите да видят как работите и че сте надеждни. Посочете в профила си какви фасади предлагате, дали разполагате със скеле, имате ли опит с многоетажни сгради и др.

Водопроводчици - как да бъдете търсени?

В Daibau месечно се публикува огромен брой запитвания за водопроводни услуги, които ще пристигат и във вашата електронна поща след регистрация.

Водопроводчиците са майстори, от които хората могат да имат нужда 24/7. Затова е важно в профила си да упоменете дали извършвате спешни ремонти като смяна на тръби или отпушване на канали, монтаж на санитария, бойлери и др. Често клиентите търсят „тук и сега“, така че бъдете достъпни. При водопроводните услуги скоростта е най-голямото предимство. Ако сте отзивчиви в комуникацията, ще имате още по-голямо предимство пред конкуренцията.

Бояджии - как да увеличите своята работа?

Ако сте бояджия и търсите повече ангажименти, регистрирайте се в Daibau, попълнете профила си и започнете да получавате запитвания за боядисване от хора във вашия район.

Също както при фасадите, клиентите държат да видят как работите. В профила си качете снимки „преди и след“. Посочете дали предлагате и шпакловка, дали имате опит в декоративни техники като сахара, отточенто и др., дали почиствате след приключване на работата и дали защитавате подове и мебели преди боядисване. За клиентите е важно да знаят колко сте чисти и прецизни.

И не забравяйте. Доволният клиент е най-добрата препоръка. След завършена работа помолете клиента да ви оцени в платформата.

Фаянсаджии - как да се откроите?

В Daibau има категория за фаянсаджии, където можете да се регистрирате и да се свържете с клиенти, които търсят лепене на плочки.

Фаянсаджиите са едни от най-търсените майстори, но и конкуренцията е голяма. В профила си качете снимки от различни обекти - кухня, баня, тераси. Ако имате опит с плочки голям формат или мозайка - покажете го.Посочете дали премахвате стари плочки, как подготвяте основата, дали работите с героване. Качественият профил носи повече запитвания.Бъдете конкретни: посочете цена, срок за започване и продължителност на работа. За клиентите е важно да знаят времевата рамка, защото след вас обикновено идват други майстори.

Дърводелци - как да намерите нови клиенти?

И дърводелците могат да се регистрират в Daibau, да направят свой профил и да получават конкретни запитвания за изработка на мебели по поръчка или други услуги. Макар че дърводелците често работят по препоръка, с добре поддържан профил могат да получат още повече поръчки. В профила си посочете материалите, с които работите, средната продължителност на изработката, дали взимате размери на място, дали извършвате транспорт и монтаж. Хората ценят, когато получават цялостна услуга от един изпълнител.

Над 200 категории строителни дейности

В Daibau не се търсят само електротехници, водопроводчици, бояджии, майстори за поставяне на плочки и дърводелци - тук успешно намират работа и майстори за покриви, отопление, климатици, дограма, дървени конструкции, заварчици, и още над 200 категории строителни услуги.

С каквото и да се занимавате в строителството, достатъчно е да се регистрирате в правилната категория и клиентските запитвания ще започнат да пристигат.

Днес вече не е нужно да чакате някой да ви препоръча. С помощта на дигиталната платформа Daibau клиентите идват директно при вас.

*Платен материал