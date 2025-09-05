Парфюмите се оказаха една от най-стабилните категории в световната индустрия за красота през първата половина на 2025 г. Въпреки натиска върху луксозния сегмент и забавянето на потреблението в някои региони, европейските компании отчитат солидни резултати и продължават да залагат на нови аромати. Същевременно мениджърите предупреждават за предизвикателства – от валутните курсове до митата в САЩ, които могат да засегнат веригата на доставки.

LVMH – стабилни продажби и лидерство на Dior Sauvage

Френският гигант LVMH отчете приходи от 39,8 млрд. евро за първото полугодие. Подразделението „Парфюми и козметика“ е определено като „стабилно“, въпреки натиска върху останалите сегменти. Парфюмите Dior запазват статута си на важен двигател в рамките на корпорацията, като Sauvage остава най-продаваният аромат в света.

„LVMH показа стабилност в настоящата ситуация. Дължим това на силата на нашите емблематични марки и на тяхната безгранична способност за иновации –“ коментира главният изпълнителен директор на LVMH Бернар Арно. Dior Sauvage продължава да бъде водещ аромат в световен мащаб.

L’Oréal ускорява през второто тримесечие

L’Oréal съобщи за продажби от 22,47 млрд. евро през първото полугодие – ръст от 3% на органична база. Втората четвърт е по-силна от очакваното, благодарение на парфюмите и грижата за косата. Луксозното подразделение се движи напред от франчайзите YSL, Valentino, Prada и Armani.

Европа също бележи ръст от 3,4%, макар и по-слаб спрямо миналата година. Компанията уточнява, че силните валутни колебания са свили отчетения резултат с почти два процентни пункта.

„Както се очакваше, органичният растеж на L’Oréal се ускори между първото и второто тримесечие. Продължаващата сила на развиващите се пазари, лекото възстановяване в континентален Китай и постепенният подем в Северна Америка повече от компенсираха очакваното забавяне в Европа.“ – заяви главният изпълнителен директор на L’Oréal Никола Йеронимус.

Важните есенни премиери включват новия мъжки аромат на Prada и дамският парфюм на Miu Miu, представени през август.

Puig – умерен, но стабилен ръст

Испанската Puig – производител на Paco Rabanne, Carolina Herrera и Jean Paul Gaultier – отчете приходи от 2,3 млрд. евро за първото полугодие. Това е ръст от 7,6% на органична база. Ароматите остават основният двигател с увеличение от 8,6%, а регионът EMEA (Европа, Близък Изток и Африка) формира повече от половината оборот.

„Показахме стабилни резултати във всички наши сегменти и региони, което отразява здравето и устойчивостта на нашето портфолио в един развиващ се глобален пазар на козметични продукти. Парфюмерията продължава да показва здравословен основен растеж след няколко изключително силни тримесечия, макар и с малко по-умерен темп, а възстановяването на грима през второто тримесечие е окуражаващо.“ – споделя изпълнителният директор Марк Пуиг в доклада на корпорацията за второто тримесечие.

Interparfums – нов лиценз и тревога за митата

Френската компания Interparfums SA също записа положителен резултат – 447 млн. евро продажби за полугодието (+5,8%). Брандът Coach премина границата от 100 млн. евро, а Lacoste скочи с 42% след обновяване на линията. Новите мита, въведени от президента Тръмп, които разтърсиха индустрията, са предизвикателство и за парижката група за луксозни аромати. Interparfums заяви, че те могат да доведат до повишения на цените в САЩ (6–7%) и преосмисляне на веригата на доставки.

Компанията подписа дългосрочен лиценз с Longchamp, чийто първи аромат се очаква да излезе през 2027 г. Това разширяване на портфолиото е стратегически ход, чийто ефект ще бъде усетен през следващото десетилетие.

Европейският поглед

Общата картина показва, че Европа остава гръбнакът на световните продажби за водещите компании. Локалното търсене в ЕС е стабилно, а разпределителната мрежа – от селективните парфюмерии до онлайн магазини за маркови стоки – работи на пълни обороти.

В същото време темпото на растеж се забавя. След еуфорията от 2023–2024 г. мениджърите вече говорят за по-реалистични очаквания. Големите надежди са насочени към есенните премиери и традиционно силния празничен сезон, които трябва да дадат нов импулс.

Рисковете пред индустрията

Валути: по-слабият долар и колебанията на еврото свиват отчетените приходи и оказват натиск върху печалбите.

Мита: новите американски тарифи заплашват компаниите с голям износ към САЩ. Част от тях обмислят да прехвърлят производство или да повишат цените.

Неравномерно възстановяване: Азия остава непредвидима – особено Япония, където отслабването на туристическия поток влияе пряко върху продажбите на луксозни стоки.

Ключови числа

LVMH: 39,8 млрд. евро приходи, стабилни парфюми, Dior Sauvage №1 в света.

L’Oréal: 22,47 млрд. евро (+3% LFL), силни резултати във висшата парфюмерия.

Puig: 2,3 млрд. евро (+7,6% LFL), ароматите са 73% от бизнеса.

Interparfums: 447 млн. евро (+5,8%), нов лиценз с Longchamp.

Въпреки несигурната среда, ароматите продължават да са „златната нишка“ на европейската козметична индустрия. За компаниите това означава баланс между нови продукти, контрол върху разходите и адаптация към търговски бариери. За потребителите – още по-богат избор на парфюми, но вероятно и по-високи цени през идните месеци.

*Платен материал