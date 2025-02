Костните фрагменти на Люси - прародител на човека на 3,18 млн. години, който рядко напуска Етиопия, ще бъдат изложени за първи път в Европа в Прага тази година, съобщи чешкият премиер, предава БГНЕС.

Древните останки на Australopithecus afarensis са открити в Етиопия през 1974 г. По онова време находката е най-пълната, намирана някога, и революционизира разбирането за предците на човечеството.

„Скелетните останки на Луси ще бъдат показани в Европа за първи път в историята“, заяви министър-председателят Петър Фиала пред репортери. Фрагментите ще бъдат показани в Националния музей на Прага като част от изложбата „Произход на човека и вкаменелости“ в продължение на два месеца, считано от 25 август.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Останките ще бъдат представени заедно със Селам - вкаменелост на бебе австралопитек, което е с около 100 000 години по-старо от Люси и е намерено на същото място 25 години по-късно.

„Тази историческа изложба ще предложи на туристите и изследователите уникална възможност да видят тези безценни вкаменелости от първа ръка“, заяви министърът на туризма на Етиопия Селамавит Каса.

В сегашния си вид Люси се състои от вкаменени зъбни останки, фрагменти от черепа, части от таза и бедрената кост.

Вкамененият скелет на високата 1,1 м и тежаща 29 кг Люси за последен път е напускал Етиопия между 2007 г. и 2013 г., когато е обикалял американски музеи.

Хоминидът е кръстен на песента на Бийтълс „Lucy in the Sky with Diamonds“, която екипът, който я е открил, слуша след откриването.

Луси е ходила на два крака и се предполага, че е починала на възраст между 11 и 13 години - считана за възрастна за този вид.

Смяташе се, че тя е най-старият намерен човешки прародител до откриването на „Тумай“ в Чад през 2001 г. - череп, датиран на шест или седем милиона години.

В изследване от 2016 г. изследователите твърдят, че Луси е имала силни горни крайници, което предполага, че редовно се е катерила по дърветата.

Тя е имала и сравнително слаби крака, които не са били използвани за катерене и са били неефективни за ходене, заключава проучването.

Анализ на фрактура на една от костите на Луси през същата година предполага, че тя вероятно е загинала от падане от високо дърво.

Дълго време смятана за най-дълго живялата човешка родственица, Люси е свалена от трона през 1994 г. след откриването - също в Етиопия - на Арди, женски Ardipithecus ramidus, живял преди 4,5 милиона години.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK