За трета поредна година "One love tour" обединява български и македонски изпълнители на една сцена. Влади Ампов - "Графа", "Сладкаристика", Орлин Горанов, "Next time", Михаела Филева, Дара и още много други ще са част от музикалното приключение. "One love tour" започва на 20ти юли в Банско и продължава в Струмица, Крива Паланка, Бургас, Варна, Скопие и Стара Загора.

Освен всякакви стилове музика, част от турнето ще бъде „Алея на занаятите” и игрите от „Фермата”. Целта на организаторите Иван Христов и Андрей Арнаудов е „One love tour” да се превърне в семейно турне. На него да има забавления за деца и възрастни.

И докато миналата година в турнето се включи големия Васил Найденов, тази година специалното участие е на Орлин Горанов. Другите нови попълнения са Михаела Филева и Дара. А Владимир Ампов – „Графа” е готов с ново парче заедно с македонците от „Next time”.

Предстоят още дати и още изпълнители, които ще се включат в турнето „One love tour” 2019.