Тазгодишните телевизионни награди “Еми” донесоха триумфален успех на сериалите на НВО “Игра на тронове” и “Чернобил”.

Сагата по романите на Дж. Р. Р. Мартин грабна голямата награда за “Най-добър драматичен сериал”, а актьорът и главен герой Питър Динклидж взе статуетка за “Поддържаща мъжка роля в драматичен сериал”. “Игра на тронове” имаше зашеметяващите 32 номинации за последния си сезон.

Снимка: Reuters

“Считам себе си за изключителен късметлия, че съм част от общество, което е толкова толерантно, защото иначе няма как да стоя на тази сцена. Изминаха 10 години от началото до края на това нещо. Потихме се много, смяхме се много. Дейв и Дан – минахме през огън и лед за вас, буквално. И бих го направил отново без да ми мигне окото”, каза от сцената Динклидж, благодарейки на създателите на шоуто.

Снимка: Reuters

Звездите от “Игра на тронове” получиха и емоционално последно “сбогом” по време на наградите “Еми”. Всички номинирани от сериала излязоха на сцената заедно и получиха овации на крака от цялата зала. В емоционална реч актьорите благодариха на публиката и на своите колеги за невероятния прием на “Игра на тронове” през годините.

Снимка: Reuters

С тези две отличия фентъзито си спечели общо 12 награди за всички сезони.

Снимка: Reuters

“Чернобил”, отново продукция на НВО, проследява историята за ядрената авария в АЕЦ “Чернобил” през 1986 г. Той беше отличен в друга основна категория и грабна статуетката за “Най-добър лимитиран сериал”. Сценаристът на сериала Крег Мейзин беше отличен в категорията “Най-добър сценарии за лимитиран сериал, телевизионен филм или драма”, а Джонатан Ренк за “Режисура на лимитиран сериал”.

Снимка: Reuters

При комедиите триумфира сериалът “Флийбег” на Фийби Уолър-Бридж. Комедията беше отличена в най-големите категории – най-добър сценарии, най-добър комедиен сериал и най-добра режисура. Уолър-Бридж спечели наградата за “Най-добра женска роля в комедиен сериал – статуетката, за която се предполагаше, че ще отиде при Джулия Луис-Драйфус.

С присъждането на най-големите телевизионни награди, НВО се доказа като тотален рекордьор за победи и тази година. Продукции на компанията получиха рекордните 137 номинации за награди “Еми”, като от тях спечелиха 34. Освен статуетките в основните категории, “Игра на тронове” прибра 10 награди на т.нар. “Награди за креативни изкуства”, част от Емитата. “Чернобил” също е с 10 награди. Предаването на Джон Оливър спечели четири статуетки, а “Бари” – три.

Снимка: Reuters

Така НВО поведе основния си конкурент за вниманието на зрителите “Нетфликс”, които се сдобиха с 27 награди.

Снимка: Reuters

Най-признатата продукция на стрийминг компанията беше сериалът “Озарк”, чийто режисьор и главен актьор Джейсън Бейтман беше отличен за режисура на драматичен сериал. Статуетка прибра и една от звездите на “Озарк” Джулиа Гарнър, отличена в категорията “Поддържаща женска роля в драматичен сериал”, в която беше номинирана заедно с актрисите от “Игра на тронове” Гуендолин Кристи, Лина Хади, Софи Търнър и Мейси Уилямс.

Пълен списък с наградените можете да видите в края на материала.

Вечер, изпълнена с толерантност

Един от най-емоционалните моменти на цялата вечер беше речта на актрисата Мишел Уилямс. Тя взе награда за главна женска роля в лимитиран сериал. От сцената на Емитата Уилямс призова за еднакво заплащане за всички полове в киното.

Снимка: Reuters

“Следващият път, когато жена, и най-вече чернокожа жена, ви каже от какво има нужда, за да свърши работата си – послушайте я. Повярвайте й, защото някой ден тя може да застене пред вас и да ви благодари за това, че сте й дали възможността да успее”, каза Уилямс от сцената.

Преди време актрисата попадна в подобен скандал, от който стана ясно, че тя е получила много по-малък хонорар от екранния си партньор Марк Уолбърг за ролята си във филма “Всички пари на света”.

Снимка: Reuters

Актьорът Били Портър, който прибра наградата за “Най-добра мъжка роля в драма сериал” за героя си в “Поза” призова за повече толерантност. Той стана първият чернокож актьор с открита гей сексуална ориентация, получил тази награда в историята на Емитата.

От сцената актрисата Патриша Аркет призова за край на дискриминацията към хора от транс обществото. “Нека се отървем от тези предубеденост, която е навсякъде”, каза тя.

Списък с наградените

Най-добър драматичен сериал: “Игра на тронове”

Най-добър комедиен сериал: Fleabag

Най-добър лимитиран сериал: “Чернобил”

Главна мъжка роля в драматичен сериал: Били Портър (“Поза”)

Главна женска роля в драматичен сериал: Джоди Комър (“Убивайки Ив”)

Главна мъжка роля в комедиен сериал: Бил Хейдър (“Бари”)

Главна женска роля в комедиен сериал: Фийби Уолър-Бридж (Fleebag)

Главна мъжка роля в лимитиран сериал или ТВ филм: Джаред Джером (When they see us)

Главна женска роля в лимитиран сериал или ТВ филм: Мишел Уилямс (“Фоси/Вердън”)

Най-добро телевизионно състезание: RuPaul’s Drag Race

Най-добро вариете-скеч: Saturday Night Live

Най-добро вариете – токшоу: “Шоуто на Джон Оливър”

Най-добра поддържаща женска роля в драматичен сериал: Джулия Гарнър (“Озарк”)

Най-добра поддържаща мъжка роля в драматичен сериал: Питър Динклидж (“Игра на тронове”)

Най-добра поддържаща женска роля в комедия: Алекс Борстейн (“Невероятната мисис Мейзил”)

Най-добра поддържаща мъжка роля в комедия: Тони Шалоб (“Невероятната мисис Мейзил”)

Поддържаща женска роля в лимитиран сериал или ТВ филм: Патриша Аркет (The Act)

Поддържаща мъжка роля в лимитиран сериал или ТВ филм: Бен Уишоу (“Един много английски скандал”)

Режисура за комедиен сериал: Fleabag, Хари Брадбийър

Режисура за драматичен сериал: “Озар”, Джейсън Бейтман

Режисура за лимитиран сериал или ТВ филм: “Чернобил”, Джонатан Рек

Режисура за ТВ вариете: Saturday Night Live

Сценарий за комедиен сериал: Fleabag, Фийби Уолър-Бридж

Сценарий за драматичен сериал: Succession, Джеси Армстронг

Сценарий за лимитиран сериал или ТВ филм: “Чернобил”, Крег Мейзин

Сценарий за ТВ вариете: “Шоуто на Джон Оливър”