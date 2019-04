Стинг ще изнесе поредица концерти в Лас Вегас следващата година. Те ще започнат на 22 май и ще продължат през юли, август и септември.

Певецът заяви, че и преди му е предлагано да изнесе концерти там, но отклонил предложенията, защото смятал, че подходящото време за тях не е настъпило.

"Сега вече съм готов за концертите", каза Стинг.

Преди това той ще работи над осъществяването на няколко проекта. Предвижда турне във Великобритания заедно с Шаги, както и самостоятелни концерти в САЩ. Предстои и излизането на новия му албум "My Songs" на 24 май - колекция от най-големите хитове на 17-кратния носител на "Грами".

Припомняме, че българската публика успя да види Стинг и Шаги заедно на една сцена в Античния театър миналата година. Музикантите изнесоха два запомнящи се концерта с дъх на лято в Пловдив.

На 1 юни родните фенове отново ще видят Стинг – този път в зала „Арена Армеец” в София. Певецът включи България в европейското си турне "My Songs". На концерта ще имаме възможността да чуем най-обичаните му песни, сред които "Englishman In New York", "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message In A Bottle" и много други.