Тя е родена като Натали Рене МакИнтайър. Името Мейси Грей идва от детството ѝ — така се казвал един от приятелите на семейството ѝ, който ѝ направил силно впечатление. По-късно решила да го използва като артистичен псевдоним...

Не съм срещала хора като него след това, казва тя петдесет години по-късно. И е тъжно, и е красиво, когато един артист с толкова бурна кариера като нейната, може да запази спонтанността и да говори за нещата от живота едновременно със страст и със спокойствие.

След 2009, 2012 и 2022 г., Мейси Грей идва отново у нас, този път, за да отбележи четвърт век от първия си албум – с концерт на 12 юни, в почти интимна обстановка, на една ръка разстояние между сцената и публиката. Така е замислена и цялостната концепция на On How Life Is 25th Anniversary Tour. Ще звучат всички песни от този проект, включително сингъла I Try, за който получава „Грами“ и до ден днешен е нейна визитна картичка.

„Игри, промени и страхове. Кога ще си отидат оттук? Кога ще спрат? Вярвам, че съдбата ни е довела тук“. Това е I Try през от 1999 година и сякаш си остава същото. „Всички сме вкарани в клетки от страх – страх от това какво ще се случи, ако го направим. Защото всички сме научени да се страхуваме и това е истинският проблем. Можеш да правиш и казваш каквото искаш, по всяко време. Въпросът е какво си готов да понесеш и изтърпиш за това, какво си готов да пожертваш“, казва Мейси Грей днес. Затова обичам тук и сега – защото е единственото, което наистина разбирам, категорична е тя.

Мейси Грей, в разговор с Даниел Димитров: Какво може да я върне при една публика за втори, трети или десети път. Някой опитвал ли се е да я промени като глас и стил през годините. Все още ли се влияе от новата музика и от това, което слушат децата ѝ. Кога един артист трябва да започне отначало. За какво никога не би дала гласа си. Възможно ли да изпееш и кажеш каквото си искаш за когото си искаш. Холивуд в миналото ли е...

Скъпа Мейси, спомням си, че Ви гледах и слушах за първи път на живо – на 9. 09. 2009. Вие имате ли спомен за това гостуване?

- О, разбира се. Определено си спомням. Беше прекрасно...

Какво може да Ви върне при една публика за втори, трети или десети път?

- Ами, аз съм на турне. Отбелязваме 25-ата годишнина от първия ми албум и работим по нови песни за следващата година. Просто си вършим работата, но се вълнувам, че се връщам в София. Не съм била там от известно време. Това го знам, със сигурност. И наистина обичам този град. Това е едно много интересно място.

Имало ли е случай да не желаете да се върнете на някакво място заради публиката?

- (Замисля се – бел. а.) Не, не мисля. Може би... Не, не съм имала чак такива ужасни преживявания по време на турне, поне засега. Досега всичко е вървяло доста добре.

Гласът Ви и стилът Ви са уникални и разпознаваеми. Някой опитвал ли се е да промени това през годините?

- Не, не мисля, че е имало такъв случай. Хората винаги имат предложения и си мислят, че трябва да правя нещата по определен начин, но никой не се е опитвал открито да ме промени, доколкото знам. Може би са си го мислили, но не са ми го казвали (Смее се – бел. а.).

Преди точно 15 години давате едно много любопитно интервю за The Telegraph, в което казвате: „Бях клоун“. Може ли една дива да бъде клоун?...

- О, не съм сигурна. Не знам какво означава това... Може би са ме цитирали неправилно. Не знам. Нямам представа...

През 2019 г. споделяте, че най-вече сте повлияна от новата музика и от това, което слушат децата Ви. Така ли е и днес?

- Не, защото децата ми вече пораснаха и слушат други неща. А мисля, че когато си музикант, когато чуеш музика, просто се включва някакъв радар и слушаш по различни причини, и чуваш различни неща от повечето хора.

Мисля, че тогава музиката наистина се променяше. Хип-хопът започваше да преминава към трап и подобни неща. Бионсе беше огромна. Много по-голяма, отколкото е сега.

Децата ми харесваха всичко това, тази музика беше навсякъде. Не можеше да го избегнеш. Като музикант, разбира се, това ми повлия, до известна степен, но оттогава има толкова много нова музика.

Слушам всякакви неща. Аз съм истински почитател на музиката. И слушам много... Но да, вероятно тогава бяха положени основите (Смее се – бел. а.).

Как са промени отношението на трите Ви деца към това, което правите?

- Мисля, че сега разбират много повече. Когато бяха по-малки, не проумяваха какво точно се случва. Спомням си, че синът ми веднъж ми каза, че си мислел, че това е нормалният живот. Че за всички е така... И беше трудно, защото, когато пораснаха, очакваха да излизат навън и хората да искат автографи от тях. Всичко това е малко подвеждащо... Като всички деца, те виждат това и си мислят, че такъв трябва да е животът. Че трябва да си известен и да правиш всичките тези неща. Сега вече разбират... По-големи са, имат свой собствен път и разбират, че техният живот е различен.

Кога един артист трябва да започне отначало? Вие самата имала ли сте нужда от рестарт?

- Разбира се. Да... Има натиск да правиш нови неща, защото се отегчаваш от самия себе си, на първо място.

Мисля, че феновете се вълнуват, когато чуят твоята музика, но е трудно да ги държиш въодушевени. Все едно си във връзка – трябва да я поддържаш свежа, за да се връщат хората. Това е трудно и трябва да го обмислиш добре. Хората си мислят, че просто се събуждаш, вдъхновяваш се, пускаш песен, харесват я и ти тръгваш на турне.

Но всъщност има много мисъл и стратегия зад това да напишеш и издадеш албум. Така че всичко опира до това дали искаш да минеш през целия този процес. Разбира се, можеш просто да направиш песен и да я пуснеш. Но когато достигнеш определено ниво, трябва да бъдеш креативен и да измисляш нови начини да представяш себе си, да представяш песните си и така нататък.

Ако говорим за чисто човешки неща и за нещата от живота около Вас, за какво никога не бихте дали гласа си?

- За нищо. Не бих се отказала от него – за нищо на света (Смее се – бел. а.).

В Америка можеш да кажеш каквото си искаш за когото си искаш – това са Ваши думи отпреди десет години. И сега ли е така? Също така, възможно ли да изпееш каквото си искаш за когото си искаш?

- Мисля, че можеш да правиш каквото искаш. Просто има последствия. Свободата е много субективна и има значение какво хората възприемат като свобода. Но всички я имаме.

Винаги можеш да кажеш каквото искаш, да направиш каквото искаш, но има последствия. Ако живееш в определена страна и кажеш нещо, може да те арестуват. Или може да кажеш нещо, което вдъхновява някого да направи нещо, и после него да го арестуват. Може да си хомосексуален и на някои места това също може да има последствия. Може да си дете и да кажеш на майка си, и това също да има последствия… Всичко е свързано с последиците.

В крайна сметка, всички ние трябва да правим каквото искаме, но всички сме някак вкарани в клетки от страх – страх от това какво ще се случи, ако го направим. Защото всички сме научени да се страхуваме и това е истинският проблем. Но мисля, че можеш да правиш и казваш каквото искаш, по всяко време. Въпросът е какво си готов да понесеш и изтърпиш за това, какво си готов да пожертваш. Това е всичко...

Холивуд в миналото ли остана?

- Не, не, не. В момента работя по сериал. Работя по анимационен филм, всъщност. Но искам да се занимавам повече с актьорство.

Просто нещата стават бавно – обикалях много с турнето, така че трябваше да отказвам проекти. Но обичам да правя филми. Обичам киното!

Днес срещате ли в обикновения живот, не в артистичния, силни и ярки личности? Толкова силни и ярки, че да Ви се прииска да носите тяхното име?

- О, не, човекът, когото имате предвид, почина преди доста време. Не съм срещала хора като него... Много е тъжно.

Има ли дума, която най-добре Ви описва като човек?

- Хм... Любопитна. Имам още много въпроси. Все още има много неща, които искам да разбера, и все още се интересувам от много неща. Основно, защото съм просто любопитна (Смее се – бел. а).

Как бихте продължила изречението „Аз съм човек, който обича...“?

- ...който обича момента. Обичам точно това – тук и сега, защото е единственото, което наистина разбирам.

