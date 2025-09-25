dalivali.bg
София
сега Облачно 21°
17 Разкъсана облачност 22°
18 Разкъсана облачност 21°
19 Разкъсана облачност 20°
20 Разкъсана облачност 19°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Лайфстайл Любопитно

Зла катерица рани петима и прати двама в болница

Животното се издирва, залепени са бележки по улицата

Снимка: Аз, репортерът

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:02 ч. 25.09.2025 г.

Агресивна катерица броди по улиците на американското градче Сан Рафаел и накара жителите му да бъдат нащрек. Животното рани петима и прати двама в болница, съобщава AP.

Джоан Хеблак разказва пред телевизия KGO-TV, че е била нападната по време на разходка в квартал „Лукас Вали“. „Катерицата изникна от нищото и се впи в крака ми, драскайки и хапейки. Опашката ѝ се вееше във въздуха. Крещях: „Махнете я от мен!“, споделя жената.

Подобна атака преживява и Исабел Кампой, която също се разхождала в района. Според нея животното се изстреляло от земята право към лицето ѝ и завършило на ръката ѝ, оставяйки я окървавена.

Заклещена катерица спечели наградата за комедийна фотография на дивата природа за 2024 г.

И двете жени са потърсили медицинска помощ в спешното, съобщава телевизията. Междувременно в района вече са разлепени предупредителни листовки, в които се казва, че „много зла катерица“ напада хората внезапно и без причина, а жертвите ѝ са поне петима.

Лиза Блок от организацията Marin Humane уточнява, че от средата на септември няма нови сигнали за нападения. Ако животното се появи отново, неправителствената организация ще работи със щатските власти за улавянето и премахването му.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.

След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.
Спасиха мече в безпомощно състояние, открито в река край Смолян

Спасиха мече в безпомощно състояние, открито в река край Смолян
3-годишно дете е избягало от детска градина в София

3-годишно дете е избягало от детска градина в София
Хиляди хора, родени между 1970 г. и 1990 г., може да са заразени с нелечима болест заради присадки

Хиляди хора, родени между 1970 г. и 1990 г., може да са заразени с нелечима болест заради присадки
Избягалото дете от детска градина в София било оставено без надзор, директорът не подал сигнал

Избягалото дете от детска градина в София било оставено без надзор, директорът не подал сигнал
Тази сутрин
Снимка: Мръсен ли е въздухът след пожара в плевенската рафинерия? Хората остават притеснени за здравето си
Мръсен ли е въздухът след пожара в плевенската рафинерия? Хората остават притеснени за здравето си
Снимка: Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата трябва да даде възможност на Диан Иванов да каже истината
Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата трябва да даде възможност на Диан Иванов да каже истината
Снимка: Откриха и торса на Херакъл в Хераклея Синтика
Откриха и торса на Херакъл в Хераклея Синтика
Лице в лице
Снимка: Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Снимка: Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Снимка: Николай Василев: Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския
Николай Василев: Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий