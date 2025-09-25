Зла катерица рани петима и прати двама в болница

Агресивна катерица броди по улиците на американското градче Сан Рафаел и накара жителите му да бъдат нащрек. Животното рани петима и прати двама в болница, съобщава AP.

Джоан Хеблак разказва пред телевизия KGO-TV, че е била нападната по време на разходка в квартал „Лукас Вали“. „Катерицата изникна от нищото и се впи в крака ми, драскайки и хапейки. Опашката ѝ се вееше във въздуха. Крещях: „Махнете я от мен!“, споделя жената.

Подобна атака преживява и Исабел Кампой, която също се разхождала в района. Според нея животното се изстреляло от земята право към лицето ѝ и завършило на ръката ѝ, оставяйки я окървавена.

И двете жени са потърсили медицинска помощ в спешното, съобщава телевизията. Междувременно в района вече са разлепени предупредителни листовки, в които се казва, че „много зла катерица“ напада хората внезапно и без причина, а жертвите ѝ са поне петима.

Flyers warning of an "attack squirrel" have gone up around one California town.



Residents of San Rafael have reported a series of attacks from a vicious brown squirrel that sent at least two people to the ER, according to the local humane society. https://t.co/Wr05EHG3pa pic.twitter.com/iJkj1966LG — ABC News (@ABC) September 24, 2025

Лиза Блок от организацията Marin Humane уточнява, че от средата на септември няма нови сигнали за нападения. Ако животното се появи отново, неправителствената организация ще работи със щатските власти за улавянето и премахването му.