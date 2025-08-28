Зимните температури под нулата в тематичния ски курорт L+SNOW в Шанхай в четвъртък привличат посетители, които се опитват да избягат от парещата гореща вълна, която удари града.

Докато температурите навън се движат около 37 градуса, закритият ски курорт, направен от изкуствен сняг, планински пейзажи и ски лифтове, се поддържа на хладни минус 5 градуса през цялата година, пише Ройтерс.

Снежният свят с площ от над 98 000 квадратни метра беше обявен за най-голямото закрито ски съоръжение в света от Книгата на рекордите на Гинес през 2024 г.

Снимка: Ройтерс

Там посетителите могат да карат ски и сноуборд, да се пързалят, да карат колело по лед, докато децата имат достатъчно място за снежни битки.

Има четири ски писти, вариращи от начинаещи до опитни, а комплексът може да побере максимум 1124 души, съобщи Книгата на рекордите на Гинес.

Снимка: Ройтерс

В четвъртък Шанхай обяви оранжев код - второто най-високо в тристепенната си система за предупреждение за горещи вълни, тъй като градът преживя рекордните 23 последователни дни с температури, достигащи поне 35 градуса през август.

Очаква се безмилостната висока температура да продължи през целия месец.

