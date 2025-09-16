Сузане Ленхард проявява изключителна любов към прилепите, грижи се за ранените от тях и е превърнала целия си апартамент в спасителен център. Но сега получава предупреждение от наемодателя си в Хамбург - или прилепите в дома ѝ ще бъдат премахнати, или ще загуби жилището си.

Образите на черните животни са навсякъде в дома на Сузане - по изтривалката, чайника, дрехите ѝ. Осиротели прилепи намират подслон и втори шанс в апартамента ѝ. Сузане Ленхард се грижи особено за млади представители на дребните бозайници, които са били ранени, докато са се учили да летят.

„Просто съм невероятно щастлива, когато осъзнавам, че мога да им помогна“, казва квалифицираният технически редактор, цитирана от RTL.

„Проектирах всичко около това“, казва Сузане.

Една стая е отделена като място за летене на прилепите. През нощта те могат да прелитат през отворения прозорец и да се връщат по всяко време.

„Малките могат да се учат със собствено темпо как да се справят на открито“, обяснява любителката на прилепите.

Наскоро обаче Сузане Ленхард получава предупредително писмо от хазяина си в пощенската си кутия.

Животните трябва да бъдат отстранени до края на септември, иначе ще трябва да се изнесе.

"Разказахме му какво правим, а след това получихме тази реакция“, казва Сузане.

Тя е отчаяна и търси подкрепа в социалните мрежи: „Трябва да спра да се грижа за тях, докато не си намеря нов апартамент“, споделя тя във видеоклип със сълзи на очи. „Не знам какво да правя.“

За нея е невъзможно да се откаже от прилепите.

„Сърцето ми е с тези животни “, казва тя. За Сузане Ленхард най-голямата радост е да може да пусне малките собратно в дивата природа след интензивните грижи за тях.

По закон тя има право да се грижи за малките животни само временно.

„Може би е добре един прилеп да остане с мен, но навън е много по-хубаво, разбира се“, казва жената.

Сузане Ленхард се надява, че скоро ще може да продължи с грижите си в нов дом.

