YouTube „редактира“ с AI видеа, качени от потребители - без тяхно знание или съгласие. Това твърдят създатели на съдържание пред британски медии. Те забелязали малки, но видими промени в оригиналната си продукция.

След вълната от недоволство и публичните оплаквания - платформата потвърди за практиката.

Популярният музикален YouTuber Рик Беато, с над 5 милиона абонати, пръв усетил нередности. „Казах си: „Косата ми изглежда странно“. При по-внимателен поглед изглеждаше сякаш имам грим,“ разказва той пред BBC. Оказало се, че не си въобразява.

Друг музикален създател – Рет Шул, с над 700 хил. абонати – пусна видео през август, в което говори за непоисканите редакции във видеоплатформата. Той сравнява оригиналните си качвания с това, което се вижда в YouTube, като установява ефект на „маслена картина“ – с по-гладки текстури и изкуствено изострени детайли.

„Ако исках това ужасно преизостряне, щях да го направя сам,“ казва Шул. „По-сериозното е, че изглежда като генерирано от AI. Това изкривява моята работа и гласа ми в интернет.“

YouTube признава „ограничен експеримент“

След месеци спекулации платформата официално потвърди чрез говорителя си Рене Ричи, че провежда експеримент в избрани YouTube Shorts видеа. Според него се използват класически алгоритми за машинно обучение, които при обработката „изчистват замъгляване, шум и подобряват яснотата“ – подобно на филтрите при модерните смартфони.

Компанията подчертава, че не става дума за генеративен AI и че тестът е ограничен. Не беше обявено обаче колко потребители са засегнати и дали ще има опция създателите да изключват тези промени.

Дейв Уискъс, изпълнителен директор на стрийминг платформата Nebula, определи намесата като „кражба“ и „неуважение“.

Музикални създатели предупреждават, че подобни практики могат „завинаги да променят реалността“, а експерти смятат, че това ще ускори навлизането на подобни технологии и в други платформи – с риск да отчуждят най-лоялните си потребители.

