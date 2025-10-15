Учени са успели да превърнат бъбрек с кръвна група А в бъбрек с нулева кръвна група и успешно са присадили органа, се посочва в проучване, публикувано в списание Nature Biomedical Engineering, съобщава Ройтерс.

Това може да помогне да се намали времето за чакане на нови органи и да спаси човешки животи.

Пациентите с нулева кръвна група, които са повече от половината в списъка с чакащи за бъбрек, могат да получават органи само от донори с нулева група, но бъбреци с група 0 могат да се дават и на други хора, тъй като са универсално съвместими.

В резултат на това пациентите с нулева кръвна група обикновено чакат от две до четири години повече и могат да загубят живота си, чакайки, отбелязват учените.

Традиционните методи за преодоляване на несъвместимостта на кръвната група изискват дни на интензивно лечение, за да се потисне имунната система на реципиента, докато новият подход включва специфични ензими, които по-скоро променят органа, а не пациента.

При първия експеримент с човек, бъбрек, третиран с ензими, е бил трансплантиран на пациент в мозъчна смърт. В продължение на два дни бъбрекът функционирал без признаци на бърза имунна реакция, която може да разруши несъвместимия орган за минути. На третия ден учените установили слаба реакция, но вредата била много по-малко сериозна, отколкото при типичното несъответствие на кръвната група, като имало признаци, че тялото започва да толерира органа, се посочва в публикацията.

„За пръв път наблюдаваме как работи това при човек“, казва д-р Стивън Уитърс от Университета на Британска Колумбия, един от ръководителите при разработването на ензима. „Това ни дава безценна информация как да подобрим дългосрочните резултати“, добавя той. Според изследователите следващата пречка е регулаторното одобрение за клинични изпитвания.

