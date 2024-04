Учени създадоха изкуствен синапс, който работи с помощта на вода и соли и предава информация по същия начин като човешкия мозък.

Разработката е на физици теоретици от Нидерландия и Южна Корея и дава първото доказателство, че система, използваща същата среда като мозъка на човека, може да обработва сложна информация.

В стремежа си да подобрят енергийната ефективност на конвенционалните компютри, учените отдавна се обръщат към човешкия мозък за вдъхновение. Те имат за цел да подражават на изключителния му капацитет по различни начини.

Компютърните системи, базирани на физическите принципи на мозъка, представляват интерес за учените и инженерите поради високата си енергийна ефективност. Най-сложният човешки орган консумира около 10 пъти по-малко енергия от средностатистически компютър.

Предишни експерименти са довели до създаването на компютри, които имитират мозъчната дейност, пише БТА. Те обаче разчитат на обикновени твърди материали, докато човешкият мозък използва като среда вода и солни йони.

В настоящото изследване екипът е създал аналог на неврон с размери 150 на 200 микрометра, който предава информация с помощта на йони във воден разтвор. Новото устройство е наречено йонен мемристор и имитира поведението на синапс - основен компонент в мозъка, отговарящ за предаването на сигнали между невроните. При получаване на електрически импулси йоните в течността мигрират през канала, което води до промени в концентрацията на йоните.

„Макар че вече съществуват изкуствени синапси, способни да обработват сложна информация, базирани на твърди материали, сега за първи път показваме, че това постижение може да бъде осъществено и с помощта на вода и сол. Ние ефективно възпроизвеждаме невронното поведение, използвайки система, която използва същата среда като мозъка“, казва Тим Камсма, докторант в Института по теоретична физика и Математическия институт на Университета в Утрехт и водещ автор на изследването.

Според авторите на изследването откритието им може да залегне в основата на нови компютърни системи, които значително превъзхождат по ефективност и енергоемкост съвременните технологии.

Резултатите са публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.