Учени са разгадали тайната на раждането на Юпитер, установявайки, че с появата си гигантската планета е променила метеоритите, пише сп. „Сайънтифик рипортс“, цитирано от БТА.

Авторите на настоящото изследване от Университета на Нагоя и италианския Национален институт по астрофизика за първи път показват, че формирането на Юпитер е причинило образуването на хондрули – малки сфери от разтопен материал, които днес се срещат в метеоритите.

Хондрулите са микроскопични кръгли капки с диаметър от 0,1 до 2 милиметра, които са се образували преди повече от 4,5 милиарда години. Те са „запечатани“ във вътрешността на астероиди и комети и попадат на Земята само като част от метеорити. Въпреки че учените ги изучават от десетилетия, точният механизъм на тяхното формиране остава загадка.

Изследователите са моделирали растежа на Юпитер и са проследили как неговата гравитация е предизвиквала сблъсъци на богати на вода небесни тела. Оказва се, че процесът идеално възпроизвежда характеристиките на хондрулите, наблюдавани в метеоритите.

Резултатите освен това показват, че пикът на тяхното образуване е настъпил по времето, когато Юпитер е достигнал гигантските си размери – приблизително 1,8 милиона години след раждането на Слънчевата система.

Според авторите му настоящото изследване предоставя нов начин за датиране на раждането на планетите и помага да се разбере как се е развила Слънчевата система.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK