В испанския град Буньол и тази година беше спазена традицията и се проведе фестивалът "Томатина".
Той води началото си от средата на 40-те години на миналия век след импровизиран бой с домати между младежи.
Фестивалът се провежда всяка последна сряда на август.
Заради огромния интерес по целия свят, битката тази година беше ограничена до 20 000 души с билети.
Темата беше "Томатотерапия" - символ на възстановяването на страната след тежките наводнения.
Доматената война приключи с призиви да бъде спряна войната в Ивицата Газа.
