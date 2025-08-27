В испанския град Буньол и тази година беше спазена традицията и се проведе фестивалът "Томатина".

Той води началото си от средата на 40-те години на миналия век след импровизиран бой с домати между младежи.

Фестивалът се провежда всяка последна сряда на август.

Заради огромния интерес по целия свят, битката тази година беше ограничена до 20 000 души с билети.

Темата беше "Томатотерапия" - символ на възстановяването на страната след тежките наводнения.

Доматената война приключи с призиви да бъде спряна войната в Ивицата Газа.

