Световноизвестната електронна формация The Chemical Brothers ще стъпи за първи път на българска земя. Дуото, което заедно с групи като Prodigy и Fatboy Slim наложи big beat, електро и техно жанра като едни от най-обичаните съвременни музикални течения, ще изнесе първия си концерт в България в зала „Арена Армеец” на 10 октомври.

The Chemical Brothers, Том Роуландс и Ед Саймъндс се събират в Манчестър през 1989 г. Те постигат световна слава, когато вторият им албум Dig Your Own Hole оглавява британските класации през 1997 г. Само в Обединеното Кралство музикантите бележат шест първи места с албумите си и 13 топ 20 сингли, между които и две първи места.

Освен новия си албум No Geography, музикантите ще представят пред българска публика и най-обичаните си композиции от цялата си дискография като Hey Girl Hey Boy, Block Rockin’ Beats, Galvanize и много други.

The Chemical Brothers пристигат у нас с пълната си нова продукция, включваща 3D светлинно шоу и още множество сценични ефекти. Цялата сценична техника ще пътува до „Арена Армеец” от Великобритания със седем тира.

По условие на мениджмънта на The Chemical Brothers залата ще бъде лимитирана до точно 9500 места, чиито цени ще бъдат 59, 69, 79, 89 и ВИП места от 100 лв., които от 25 юни ще бъдат в продажба. Първите 1000 билета са на промоционална цена с 10 лв. отстъпка.

Началният час на шоуто е 21:00 ч., когато специално DJ шоу ще подгрява атмосферата до излизането на The Chemical Brothers на сцената.