Концертен филм и шестсериен документален филм обяви поп-звездата Тейлър Суифт. Лентите проследяват нейното турне "Ера турс", което за две години и половина натрупа приходи от над 2 милиарда долара.
Документалният филм за концертите се нарича "Турнето Ера – краят на едно шоу".
Медийната компания Дисни продуцира 6-те серии под заглавие "Краят на една Ера".
Те ще излязат на екран на 12 декември.
Турнето на най-печелившата през последните години изпълнителка... започна през март 2023-та година и не спира да пълни огромни стадиони по целия свят.
