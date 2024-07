Любимката на българската публика Таря Турунен и бившият и колега от Nightwish – Марко Хиетала, пристигат за два концерта в България догодина.

Те ще се срещнат със своите почитатели във Варна, на 2 април 2025 г. в Двореца на културата и спорта и в София – на 4 април, в зала „Асикс Арена“.

Общото им турне ще стартира през септември тази година и ще зарадва българската публика през 2025 с едни от най-известните им и обичани парчета.

Миналата година ме поканиха да свиря на фестивал в Швейцария, където в програмата бе и бандата на Марко", разказва Таря Турунен за идеята да се съберат с Хиетала.

Наскоро Таря издаде алума Best of Tarja – Living the Dream, включващ най-големите хитове от соловата й кариера. За концертите от турнето тя е подготвила селекция от най-любимите парчета на феновете, както и нейни лични избори.

Таря и Марко направиха и страхотна колаборация след като се събраха. Парчето им Left on Mars вече се радва на огромен интерес от страна на феновете.

Преди да се присъедини към Таря на сцената, Марко ще изпълни парчета от соловата си кариера заедно с неговата банда.