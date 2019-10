Марио Бионди премина през зала 1 в НДК като истински герой от комиксите, издържан в стилистиката на „Мъже в черно“. Той бе с черни очила по време на целия концерт, а каубойски колан придаваше още по-епичен вид на осанката му. Когато запее обаче, всичко си идва на мястото и става ясно защо този италианец с визията на супермачо се спряга за достоен наследник на легендарния романтик Бари Уайт.

Гласът му неусетно минава от фалцети и високи тонове към суперниско пеене, напомнящо бийтбокс. И това е негова запазена марка. Всяко от тези звукоизвличания винаги се възнаграждава с аплодисменти от публиката. Така беше и в София. Марио Бионди представи най-новия си албум Brasil с парчета в приятно латино звучене, но пречупено през неизбежното белканто.

Изпълнителят пристигна за тази втора среща с българската публика след концерти в Европа, Азия и САЩ. Световното му турне минава през едни от най-големите сцени – като средновековната "Хоршовски", разположена на връх в северноиталианския град Монфорте д`Алба, и внушителната Falcone e Borsellino, в подножието на вулкана Етна.

И зала 1 на НДК, със сигурност, вече има специално място в сърцето на Бионди, защото той обеща да се върне отново. А благодарността му към стотиците фенове, които пяха и танцуваха с него близо два часа, бе върната с два биса. Оце час след концерта Супер Марио остана на сцената, за да раздава автографи и да се снима с фенове. Всъщност, автографите започнаха по време на втория бис, а след спирането на сценичните прожектори, той просто седна на сцената и продължи да се разписва върху дискове, билети и картички, без да спира да раздава усмивки.

Марио Бионди е псевдонимът на Марио Рано, роден на 28 януари 1971 г. в пристанищния град Катания. Първият му голям пробив е с песента This Is What You Are през 2004 г. Първоначално, сингълът е предвиден единствено за японския пазар, но скоро след дебютното му излъчване изпълнението е забелязано и в Европа. Известният британски диджей Норман Джей включва песента в плейлистата си в шоуто на Би Би Cи 1, а гласът на италианеца започва да прекосява целия континент. В новия си сингъл Sunny days, Бионди си партнира с изгряващата джаззвезда Кливланд Джоунс.