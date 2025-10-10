Една от най-обичаните български музикални групи - Тоника СВ, празнува своя 45 годишен юбилейл.

Той ще бъде отбелязан със специален концерт на 8 ноември в Зала 1 на НДК, а БТВ е медиен партньор на събитието.

Събрани през далечната 1980-та година от маестро Стефан Диомов, изпълнителите бързо се превръщат в любимци на публиката и не случайно наричат групата българската АББА.

Много от техните песни като "Един неразделен клас", "Здравей как си приятелю", "Люлякови нощи" и много други остават в сърцата на поколения българи.

