Британците от Soft Play ще са групата, която след пет дни ще излезе преди изключителните Imagine Dragons. Дуото е създадено през 2012 г. и една от най-важните съвременни рок банди за островната сцена.

Soft Play са група, изградена върху идеята за счупване на правилата. Тази максима изглежда им служи добре, особено с оглед на това, че дебютният им албум бързо се превръща в златен и е номиниран за наградата "Mercury".

От там нататък те печелят сърцата на Майк Скинър от The Streets, Mike D от The Beastie Boys, носители са на няколко NME награди, изнасяли са самостоятелно шоу в Alexandra Palace, Skepta е бил с тях на сцената по време на Big Weekend, поредица на Radio BBC 1.

Били са на турне с The Prodigy, Kasabian, Jamie T и Wolf Alice. Техният трети и най-скорошен албум Acts of Fear and Love влезе в топ 10 на класациите за рок музика по света и събира едни от най-добрите ревюта в кариерата на бандата до ден днешен.

NME описва албума като "най-завършения от каталога на групата до момента, с много интересни промени и нови звуци, но без да губи връзка с ДНК-то на групата".