Sofia guitar fest: Стотици китаристи се събират за тридневен празник на музиката

В парка пред НДК започва Sofia guitar fest. Стотици музиканти от цялата страна се събират на една сцена.
Входът за фестивала на китарата е свободен.
В петък, 26 септември, на сцената излизат Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, а в събота, 27 септември – проф. Цветан Недялков и Славчо Николов ще изнесат мастър клас.
От 17 ч. в събота посетителите на фестивала ще станат свидетели на масово свирене на китари.
А в неделя, 28 септември, ще има трибют на „Металика“
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK