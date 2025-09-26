dalivali.bg
България е сред четирите най-добри в света по волейбол – А1 и MAX Sport споделят емоцията с цяла България

Лайфстайл Любопитно

Sofia guitar fest: Стотици китаристи се събират за тридневен празник на музиката

Събитието ще се проведе в парка пред НДК

Радослав Чолаков Радослав Чолаков

Публикувано в  17:33 ч. 26.09.2025 г.

В парка пред НДК започва Sofia guitar fest. Стотици музиканти от цялата страна се събират на една сцена.

Входът за фестивала на китарата е свободен.

В петък, 26 септември, на сцената излизат Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, а в събота, 27 септември – проф. Цветан Недялков и Славчо Николов ще изнесат мастър клас.

От 17 ч. в събота посетителите на фестивала ще станат свидетели на масово свирене на китари.

А в неделя, 28 септември, ще има трибют на „Металика“

