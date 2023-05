Мъж спаси бебе, след като количката тръгнала назад към оживена магистрала в Калифорния, съобщава Ей Би Си Нюз.

Инцидентът е станал в понеделник около 15 часа следобед.

Видео на охранителна камера показва момента, в който мъж спасява бебе, тръгнало към натоварен път.

TO THE RESCUE: Surveillance video captures the moment a strong gust of wind sent a stroller with a baby inside rolling toward a busy roadway — with one bystander jumping into action before the stroller rolled into traffic. https://t.co/YUwNTlcyD8 pic.twitter.com/vu0ajMgjbH