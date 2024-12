В допълнение към този космически венец НАСА показа и нова версия на коледната елха от нашия Млечен път.

NGC 2264 беше открита още през 2023 г. – клъстер от звезди на възраст между един милион и пет милиона години. За сравнение - слънцето е звезда на средна възраст и е на около 5 милиарда години, около 1000 пъти по-стара.

Магическият природен спектакъл е на около 2500 светлинни години от Земята и е много по-близо от коледния венец.

The "Christmas tree cluster" is a group of young stars from 1–5 million years old. We know what you're thinking: young?! To compare, our Sun is a middle-aged star about 5 billion years old — roughly 1,000 times older than the stars in this cluster. Happy Holidays, space fans!pic.twitter.com/7xhWtORSjJ